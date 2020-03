Linke in Anhalt schreien nach mehr Flüchtlingen Linkspartei-Leute sind Typen, die in den seltensten Fällen jemals einer ehrlichen steuererwirtschaftenden Tätigkeit nachgegangen sind. Diese Vögel fordern, mehr “Flüchtlinge” aus Griechenland aufzunehmen. Sind aber selbst weder bereit, noch in der Lage, für deren Unterhalt in Deutschland zu sorgen. Leben gleichzeitig meist in Wohngebieten, in welchen sie durch die wachsende Kriminalität weniger gefährdet sind. http://archive.is/cemJA […]

Griechen machen mit Treckern die Grenze dicht Privat organisierter Grenzschutz vom griechischen Volkssturm mit Treckerkonvois. Wenn sie jetzt noch Allianzen mit den Aufrechten im Militär schließen und die Trecker technisch modifizieren können, wird der Widerstand wirksam. https://bit.ly/2uJm6QK Der Beitrag Griechen machen mit Treckern die Grenze dicht erschien zuerst auf Politaufkleber.

Ist Renate Künast in Wirklichkeit Karin Ritter? Diesem Gedanken sollte man nachgehen. Sie haben angeblich wirklich am gleichen Tag Geburtstag und es kann doch kein Zufall sein, dass die Initialen von R.K. denen von K.R. entsprechen, nur andersrum. Zudem wurden sie noch nie beide in einem Raum gesehen! Quelle und weitere Argumente: https://blog.halle-leaks.de/2019/01/wie-hat-sich-karen-ritter-unter-dem-namen-renate-kuenast-in-den-bundestag-gemogelt/ Der Beitrag Ist Renate Künast in Wirklichkeit Karin Ritter? […]

Hungernder deutscher Rentner (81) Knast wegen 6 €uro Der 81jährige muss jetzt womöglich in Haft wegen 6 €. Er hatte Hunger und die Rente reicht nicht mehr. Im Müll wühlen, dafür ist sein Schamgefühl noch zu hoch, also klaute er für 6 Euro, um nicht zu verhungern. Aber hier ist es für den Rechtsstaat leicht, den starken Staat zu demonstrieren. Den Rentner erwartet […]

Quasi-Freispruch für Linksterroristen Die AfD ist offiziell durch Gerichte für vogelfrei erklärt worden. Selbst Bombenanschläge mit 1 KG Sprengstoff bleiben für Linksterroristen straffrei. Lediglich Bewährungsstrafen wurden verhängt und Geldzahlungen an LINKE Vereine! Man vergleiche, dass der mit dem Knaller an der Moscheetür in Dresden für 9 Jahre ins Zuchthaus musste. http://archive.is/ixmq8 Der Beitrag Quasi-Freispruch für Linksterroristen erschien zuerst […]

Rette sich wer kann – Erdogan lässt alle durch Nachdem Merkel UNSERE Steuermilliarden nach Ankara verschickt hat, lässt Erdogan – vermutlich nach Geheimabsprache mit Merkel – nun Millionen von sogenannten “Flüchtlingen” nach Europa mit dem Hauptziel Deutschland durch. Das wird viele Leben derer kosten, die schon länger hier leben. http://archive.is/TnKWd Der Beitrag Rette sich wer kann – Erdogan lässt alle durch erschien zuerst auf […]

Moslem-Terror zum Rosenmontagsumzug? Man erfährt es nur aus dem “Westfernsehen”. Also ausländische Zeitungen berichten, dass es ein Islamistischer Terroranschlag war, welcher versuchte, die minderjährigen Funkenmariechen mit einem Mercedes über den Haufen zu fahren. Die heimische Lügenpresse hebt hervor, dass es ein Deutscher gewesen sei. Passdeutscher. Wir erinnern an die “deutschen” Gruppenvergewaltiger aus Malle. Wie lange wollen wir uns […]

Sven Liebich sagt: Karamba Diaby, wir haben keine Probleme Hakuna Matata https://youtu.be/RJYUC8h-V5s Der Beitrag Sven Liebich sagt: Karamba Diaby, wir haben keine Probleme Hakuna Matata erschien zuerst auf Politaufkleber.

Hakuna Matata Karamba – Es gibt doch überhaupt keine Probleme – Bleib doch mal Cool Bruda – Yo Man https://youtu.be/hz9GwQAlu6c Karamba Diaby scheint mir hier die Geheimpolizei, StaSi und den Staatsschutz auf den Hals zu hetzen, wegen seiner Liebich-Paranoia. Ihr bekommt aber schon mit, dass der seine Bedrohungen nur herbei fantasiert, oder? Zum Glück habe ich diese 2 Zufallsbegegnungen, für welche ich ihn natürlich nicht verfolgen musste, aufgenommen. Keine Bedrohung, keine Belästigung, nur Fragen. […]