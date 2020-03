Shithole Berlin – Corona-Verbreiter durch Drogenparties Das Berliner Clubleben gleicht einem Who is Who der Drogenszene. Dealer, Stricher und Fixer sind in nahezu allen Berliner Clubs zu finden. Auf den Schwulenstichs und Crackmärkten erwischt man regelmäßig grüne Bundespolitiker. Da wundert es nicht, dass sich ein Großteil der Berliner Corona-Patienten in eben solchen Etablissements angesteckt hat. Baut die Mauer wieder (diesmal um […]

In München gibt´s kein Hofbräuhaus – oans zwoa gsuffa Keine Maß mehr für die Bayern. Gsuffen wird nun dahoam. Die Gastronomiebetriebe machen dicht. Dabei sollen Corona-Viren empfindlich auf Alkohol reagieren also ist der Kneipenbesuch doch eigentlich Corona-Prophylaxe. Mal sehen, wann es Restdeutschland erwischt. Was machen da die Alkis? http://archive.is/3B0bd

Linksmaden Angst um “ihre” Steuerkohle Da der “Staat” jetzt einen ganzen Haufen Steuerkohle aufwenden muss, um die Umsatzausfälle von staatstragenden Unternehmen zu kompensieren und jene Milliarden, welche die “Corona-Krise” logistisch verschlingen wird zusätzlich zur nun garantierten Rezession, haben die eher arbeitsallergischen “Linksaktivisten” Angst um ihre sonst eher mühelos bezogene Vereinsförderung aus Steuermitteln. “Der Kampf gegen Rechts” dürfe jetzt auf jeden […]

Deutschland macht die Grenzen zu und im Himmel ist Jahrmarkt Bestimmt so effektiv wie Drehhofers "Grenzkontrollen". Also gar nicht. Und was nutzt es, wenn die NGO-Schlepperorganisationen mittlerweile Flugzeuge chartern, um ihre Fracht direkt in Berlin abzuladen und über den Königsteiner Schlüssel in ganz Deutschland verteilen wollen?

Corona Covid 19 als Umweltschützer – Tesla haut ab Die USA ziehen ihre Tesla-Mitarbeiter wegen dem Corona-Virus aus Deutschland ab. Das behindert die Pläne für das umweltschädliche Tesla-Giga-Werk in Deutschland, welches die Umweltsäue der E-Auto-Industrie errichten wollen. http://archive.is/Zb8gs

23 02 2017 Uni Halle Sven Liebich fragt Martin Schuld SPD nach dem GOLD, welches wir bekommen https://youtu.be/N3aDqa2exIY Folgt auf Telegram: https://ift.tt/2YutRUN und werdet aktiv mit https://ift.tt/31T4dd4

Der Wahnsinn – Corona-Patienten sterben bei vollem Bewusstsein Hä? Bei vollem Bewusstsein zu sterben ist sogar eher die Regel, denn die Ausnahme. Außer man hat das Glück, im Bett zu entschlafen. Was Bild hier macht, ist Panikmache.

Asylbewerber brachten Corona Covid 19 mit nach D Für Merkel hat es höchste Priorität, dass die Grenzen offen bleiben. Etwaige Stichproben richten sich nicht gegen die Illegalität der Einreise sondern nur danach, ob der Einreisende evtl. Erkältungsanzeichen trägt. Ist der möglicherweise illegale Einwanderer sichtbar gesund, wird er durchgewunken. Da fällt mir das Zitat von Martin Schulz ein. http://archive.is/wip/0GVPp

StaSi-VS dreht völlig durch – Zeitung ist Verdachtsfall Jetzt drehen die StaSi-Schlapphüte vom Verfassungsschutz völlig durch. Jetzt ist auch eine Monatszeitschrift bereits Verdachtsfall. Das beauftragte Ziel ist klar. Man möchte das finanzielle Fundament des Verlages zerstören, damit der Bahnhofsbuchhandel das Produkt "Compact-Magazin" aus dem Programm nimmt. http://archive.is/X1U8p