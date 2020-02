Tausende demonstrieren in Erfurt gegen Bodo Ramelow

https://youtu.be/uvFjhAqmyxQ Teil der Beiträge am 8.2.2020 in Berlin vom Brandenburger Tor. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=et-US9aev4I Kommt in den Telegram-Chat https://ift.tt/2ZNikzG Der Beitrag Wenn sie die Möglichkeit haben, werden sie uns vergasen + Fallerslebens Deutsche Verzweiflung erschien zuerst auf Politaufkleber.