Die AfD ist offiziell durch Gerichte für vogelfrei erklärt worden. Selbst Bombenanschläge mit 1 KG Sprengstoff bleiben für Linksterroristen straffrei. Lediglich Bewährungsstrafen wurden verhängt und Geldzahlungen an LINKE Vereine! Man vergleiche, dass der mit dem Knaller an der Moscheetür in Dresden für 9 Jahre ins Zuchthaus musste. http://archive.is/ixmq8

Der Beitrag Quasi-Freispruch für Linksterroristen erschien zuerst auf Politaufkleber.

source https://politaufkleber.de/quasi-freispruch-fuer-linksterroristen/