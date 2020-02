Wie in der DDR – Lügenpresse lügt SED nach oben Die linksversifften Maulhuren der Lügenpresse lügen hier Ramelow nach oben, die CDU nach unten, damit die CDU sich scheut, Neuwahlen anzustrengen in Thüringen. Es ist so durchschaubar, aber ich bezweifle, dass es die nicht netzaffinen Altparteiwähler raffen. http://archive.is/Mp0WJ Der Beitrag Wie in der DDR – Lügenpresse lügt SED nach oben erschien zuerst auf Politaufkleber.

Lügenpresse nennt Täterherkunft bei LINKEM Terror nicht Islamistischer und linker Terror haben für die rotgrünversifften Maulhuren der Lügenpresse eines gemeinsam. Sie verschweigen die Täterherkunft, weil dieser Terror gegenüber der deutschen Bevölkerung von ihnen wohlwollend zur Kenntnis genommen wird, da er ihnen hilft, die Rot-Grün-Diktatur zu manifestieren. http://archive.is/j2IYW

Trotz Sturmwarnung heute Montagsdemo in Halle https://youtu.be/9jsSQXmZ4Zw

Auch wenn die CDU Thüringen Ramelow nicht wählt, wählt sie Ramelow https://youtu.be/lkWpJWBNBQM

Oma gegen Rechts Halle versucht Antanztrick bei Sven Liebich – Heute wollte ich sie zur Rede stellen https://youtu.be/qd0cN6Gl6Lc Die Oma gegen Rechts hat schon 2016 bei mir den Antanztrick versucht. Da gab es die "Marke" Omas gegen Rechts noch gar nicht. Das Video ist hier mit bei. 2019 am 20. Juli war sie auch mit bei, als wir die Gutmenschparty vermasselt haben. Heute habe ich sie im Drogeriefachgeschäft getroffen und wollte sie […]

ReGIERung fordert Zwangsgebühr für Staats-Zeitungen Die Lügenpresse ist am Sterben, nicht weil sich die Leute abwenden, sondern das Druckformat ein überholtes Medium ist. Was heute in der Zeitung steht, stand gestern im Netz. Und die Älteren ohne Netzzugang sterben proportional steigend immer mehr weg. Die Lügenpresse wird aber von der ReGIERung benötigt, also erwägt man eine weitere Zwangsgebühr ähnlich dem […]

RedeBeiträge Sven Liebich am 08.02.20 in Berlin Brandenburger Tor Patriotic Opposition Europe https://youtu.be/ONaIh4oIjnM Zusammenschnitt Redebeiträge Sven Liebich in Berlin zu "Patriotic Opposition Europe" vom 08.02.2020 Brandenburger Tor. Kommt in den Telegram-Kanal https://ift.tt/2YutRUN

CDU soll sich öffnen – Nach Kommunisten jetzt für Moslems Ein "christlicher" Bischoff fordert, dass sich die angeblich "christliche" CDU jetzt nicht nur für Kommunisten und Stalinisten öffnet sondern auch für Moslems. Nur das würde konsequente Weltoffenheit bedeuten oder sie könne sich gleich der AfD anschließen. Merkel beklatscht diesen Vorschlag. http://archive.is/A5GNR

Tausende demonstrieren in Erfurt gegen Bodo Ramelow Tausende Menschen aus allen Schichten, die die Opfer der Mauermörderpartei noch nicht vergessen haben, demonstrierten am Sonnabend in Erfurt gegen die Wahl des Stalinisten Bodo Ramelow als Ministerpräsident von Thüringen. Friedlich, Gesicht zeigend, ohne Gewalt und Randale. Anders als die kriminelle Staats-Antifa der korrupten Altparteien. Leider war diese Demo schon 2014. http://archive.is/35Ioy