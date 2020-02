Hakuna Matata Karamba – Es gibt doch überhaupt keine Probleme – Bleib doch mal Cool Bruda – Yo Man

Sind auf Karambas Befehl wieder die Todesschwadrone unterwegs, um Sven Liebich beiseite zu schaffen? https://youtu.be/AtBrfTA1m6o Ihr erinnert Euch an gestern? Ich frug den senegalesischen König nur nach dem angeblichen Attentat. Er rief sofort die Polizei und log ihnen vor, ich hätte ihn bedroht. Die kamen auch mit einem Bully innerhalb von 5 Minuten. Sah ich nur von weitem. Das war ungefähr 18 Uhr. Um 21:55 bekam ich einen Anruf […]

2020 02 23 Linksmaden ejakulieren und squirten in Hamburg eindeutig zu früh vor dem amtl Endergebnis https://youtu.be/XAjjJL9_tWo Na, na na? Erst nach Auszählung von allen Stimmen werden die Mandate verteilt… 😀 https://ift.tt/2SSQkdu. immer noch 230 Wahllokale und die AfD ist bei bis jetzt satten 5,4 https://ift.tt/37Wy1bj

Wertvoller als Gold – Flüchtling reist mit 1,1 Millionen € ein Also muss Martin Schulz (SPD) rehabilitiert werden. Er hatte wohl wirklich recht mit seiner Aussage, dass das was die Flüchtlinge uns bringen, wertvoller als Gold sei. Die Polizei vermutet in diesem Falle Drogengelder. https://bit.ly/38QXpR7

Ich habe gerade Karamba Diaby auf dem Bahnhof in Halle getroffen er beantwortet keine Anfragen https://youtu.be/A5R1MNqOO7k

Widerstand gegen Rot-Grün-Faschos in #Halle am 20. Juli 2019 – Sven Liebich https://youtu.be/0j_wVcuaWek Irgendwann gefunden, das Video ist witzig 😀 https://ift.tt/2SBSxYX Muss echt auch ne Mühe gemacht haben, die Audio-Sequenzen aus verschiedenen Teilen zusammenzusuchen. Kommt in den Telegram-Kanal https://ift.tt/2YutRUN

SED 2.0 in Thüringen steht – CDU und Linke einig Die neue SED nennt sich zwar nicht SED, ist aber eine Art “Sozialistische Einheits Union”. Ramelow, der durch linken Putsch mit Hilfe terroristischer Antifa-Schlägerbanden und unter dem Wohlwollen der Kanzlerin den gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich verhindert hat, gibt sich jetzt siegessicher. Man hat der CDU Neuwahlen und ihre Stimmen für Ramelow abgepresst. Der Deal für die […]

2020 02 20 Auskopplung Feiern die ganze Nacht – Sven Liebich singt für die Linksmaden auf der Parade https://youtu.be/mizF_Gn55eg Ich bin kein Freund von so langen Videos. Vielleicht geht´s einigen von Euch ähnlich. Hier die Auskopplung meines untalentierten "Gesanges" vor den Linksmaden (echte Merkeljugend) in Halle zur großen Parade für die GröKaZ. Der ganze Videomitschnitt ist hier: https://www.youtube.com/watch?v=OYLYtsSDfy4 Unterstützen könnt Ihr noch hier, indem Ihr Euch Andenken an die Paraden der Merkeljugend holt: […]

Hanau: War es doch der grüne Vater? Nicht nur die Frage “cui bono” führt genau in diese Richtung. Der Vater wusste sicher um die Vollmeise seines Sohnes. Es passt in die grüne Agenda, angeblich rechten Terror zu fabrizieren UND die Vergleiche zum angeblichen Selbstmord der angeblichen NSU-Terroristen Uwe und Uwe liegen nahe. Dazu kommt, dass Zeugen des “Amoklaufes” den Täter als völlig […]