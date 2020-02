Dresden Genossen verklagen keine Genossen – Kränze abgefackelt

Zecken bestellen Liebichs Aufkleber und verschicken damit Drohbriefe Scheint langsam zum Sport zu werden. Schon die Nagel-Linke aus Leipzig gab damit an, die Menschenhändler aus DD auch. Briefe mit Aufklebern aus meinem Sortiment erhalten zu haben. Jetzt hier der Typ von der Pädophilen-Partei. Dazu fantasiert die Lügenpresse noch irgendwelchen Scheiss, dass ich a: “zu einer Strafe von 10.000 €” verurteilt worden wäre, was […]

Schwarzer nur 75 Sozialstunden für Vergewaltigung einer 13jährigen Er hat sie mehrfach anal und vaginal vergewaltigt. Das Kind konnte tagelang nicht mehr sitzen und ist nun traumatisiert. Dafür kassierte dieser somalische Schwarze nur lächerliche 75 Sozialstunden. Bitte schreibt lieber nicht hier drunter, was Ihr mit der Bestie machen würdet. https://bit.ly/2u1piXH

Irre! RefWel-Mafia demonstriert gegen Vergewaltigungen Das ist richtig irre. Das sind die gleichen Typen der Vereinsmafia, welche sonst immer mit #Openborders #Seebrücke und #refugeeswelcome dafür sorgen, dass immer mehr potentielle Vergewaltiger, welche die Straftatenstatistiken immer stärker dominieren, ins Land gelockt werden. (Nicht alle sind so) http://archive.is/3lcrA

14.2. Islamisten planen Angriff auf die Grenzen zu Europa Sie suchen sich einen in ihren augen “christlichen Tag” aus. Die Provokation könnte in ihren Augen nicht größer sein. Valentinstag, die Erfindung der Blumenindustrie ist dem “Gedenken an den heiligen Valentinius” angelehnt und die Islamisten gehen von einer besonderen Heiligkeit aus. Sei´s drum. Hoffen wir, dass die Ungarn die Grenze mit allen zur Verfügung stehenden […]

AfD erbt 7 Millionen Euro – Macht was draus Es geht um nicht weniger als unsere Zukunft. Also seid nicht wie die korrupten Altparteien und werdet bitte auch nicht so schnell dazu. Macht was mit den Mitteln, die Euch in die Hand gelegt werden. Ihr seid die parlamentarische Hoffnung von Millionen. Hier freut mich, wie die Lügenpresse und die korrupten Altparteien vom Neid zerfressen […]

Drecksvotze? So funktioniert Lügenpresse in Causa Künast Nein, natürlich habe ich Künast nicht “Drecksvotze” genannt. Was ich getan habe, ich habe dieses Thema, welches ihr ausdrücklich unangenehm ist, thematisiert: https://blog.halle-leaks.de/2016/10/kuendast-findet-kinderxxxxxx-ok-solange-keine-gewalt-im-spiel-ist/ mit Quellenlinks von Welt und Epochtimes. Künast hat eine einstweilige Verfügung beantragt und durchbekommen. Vor dem Landgericht in Frankfurt. Bei einem Richter, der alt genug war, damals mit Cohn Bendit in der […]

Springer bereitet uns auf Spahn als Kanzler vor Springer sägt berechtigterweise am Stuhl von Merkel. Nur, was sie uns als Nachfolger schmackhaft machen wollen, ist die gleiche Scheiße in einem anderen Farbton. Es bleibt halt Scheiße, die wir fressen sollen. Spahn ist ein Pharma-Lobbyist. Er hat seine Käuflichkeit mehr als einmal bewiesen. Und war schon bei den Bilderbergern, also deutet vieles auf seine […]

Buchmesse Leipzig – Willkommen in der Messerstadt Spektakuläre Aktion ohne Bekennerschreiben. Ich habe damals spontan die IB vermutet, weil die Idee gewohnt genial war, aber da die scheinbar obligatorischen Bitten um Geldgeschenke ausblieben, verwarf ich den Gedanken wieder. Die Buchmesse 2020 nähert sich und es bleibt wohl immer noch ein großes Geheimnis, welche Leipziger Organisation hinter diesem Schilderstreich steckt. Aber Danke kann […]

Na klar: Jetzt auch noch Kiez-Döner unter Zwillenbeschuss Hier vermute ich Trittbrettfahrerei. Der Anschlag von Halle hat dem Kiez-Döner einen spektakulären Mehrumsatz beschert. Die Nachfrage nach seinen Dönern im alternativen Viertel stieg sprunghaft an und es wurde ein Fanartikelverkauf mit T-Shirts mit den Namen der Mordopfer ins Leben gerufen. Nun, Monate nach der schrecklichen Tat schwächelt der Umsatz natürlich wieder ab und man […]