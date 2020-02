Die EU wird fallen. Wie Nigel Farage im EU-Parlament sagte: “Wir lieben Europa – aber wir hassen diese EU!” Schaut Euch das Video nochmal an, es ist zu köstlich. Wichtig für Deutschland ist, dass wir mit dem Dexit nicht zu lange warten. Jedes Jahr gehen ZIG MILLARDEN an die Parasiten nach Brüssel. http://archive.is/VRLBG Der Beitrag […]

Dachte zuerst echt an ein Fake. Aber da sich sogar Bundestags-SPD-Abgeordnete in den sich anbahnenden Skandal einbauten, um Radke das Maul stopfen zu lassen, gehe ich mittlerweile von der Echtheit der Informationen aus. Lehnt Euch zurück und esst Euer Popcorn:

Die Grünen sind der parlamentarische Arm der voranschreitenden Islamisierung in Deutschland. Ob sie sich damit letztendlich einen Gefallen tun und denken, sie würden dann nicht selber am Baukran baumeln, sei dahingestellt. Egal, ob es ihrer Gier nach Kohle und der damit verbundenen notwendigen Vollversklavung der Deutschen oder einfach nur Verblendung ist. Unwissenheit kann man ihnen

Also sofern der Tweet von Kahrs (SPD) echt ist, kann er auch zum "Das Maul stopfen"-Aufruf verstanden werden. Das geht unter "Linken" nicht selten auch endgültig, also ihn um die Ecke bringen und in die Alster werfen. Kahrs ist ein Bundestagsabgeordneter und offenbart, dass auch viele SPD-Genossen mental da geblieben sind, wo sie herkommen. Aus