93.000,00 € für 24 Stunden Amtszeit Das hat sich gelohnt, keine Eier aber richtig abzocken. 93.000 € für 24 Stunden Stress. Das entlarvt in Zahlen dieses parasitäre System der korrupten Altparteien und auch, warum der Stalinist Ramelow so an seinem Stuhl klebt. http://archive.is/qtPcr

Lindner hatte die Wahl: Umkehr oder Möllemann Niemand will gemöllemannt werden. Niemand springt gern mit einem Turnbeutel statt Fallschirm aus dem Flugzeug. Offensichtlich hatte Lindner, Vater von ner Menge Kinder nur diese Option. Da nun feststeht, dass er zur Wahl des FDP-Ministerpräsidenten grünes Licht gab und keine 24 Stunden später das volle Gegenteil forderte, ist klar, dass einflussreiche Leute mit ihm gesprochen […]

Danke Merkel für die Machtworte nach Thüringen Für die Demonstration ihrer Macht zur Annullierung von Wahlen danken wir als Merkeljugend unserer Kanzlerin mit einer machtvollen Demonstration durch Halle am 20.02.2020 – Treffpunkt ist ab 12 Uhr am Moritzburgring in Halle. Das ist eine obligatorische Merkeljugend-Parade. Erscheinen nicht nur erwünscht! Heil Merkel!

Ab wann greift Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz Widerstandsrecht für jedermann? https://youtu.be/s6NasdS5Hd4

Kemmerich zieht den Schwanz ein und tritt zurück. Sind Neuwahlen möglich? https://youtu.be/L5TtbZqiXv8

Kemmerich zieht den schlaffen Schwanz ein und tritt zurück FDP-Mann mit Eiern? Gibt´s nicht. Kemmerich tritt zurück. Hilft dadurch aber, die Pseudo-Demokratie der Altpartei-Verbrecher weiter zu entlarven. Ob es wirklich zu Neuwahlen kommt, ist dahingestellt. Es ist gewiss NICHT garantiert, dass die FDP im neuen Thüringer Landtag wieder vertreten sein wird. Ramelow weiß auch, dass seine stalinistische Vereinigung weiter Federn lassen muss. Es sterben […]

Meinungen härter bestraft wie Mord und Vergewaltigung Ein Familienvater, der aus Angst um seine Familie und das Leben seiner Kinder, seinem Unmut freien Lauf ließ, muss nun für ein halbes Jahr in den Knast. Da bekommen viele Mörder und Vergewaltiger, wenn sie nur das "richtige Gebetbuch" im Rucksack haben, mildere Strafen. Es ist irre, was hier abgeht. Artikel 3 Absatz I GG […]

Wenn Kemmerich aus FDP fliegt, haben wir den ersten AfD-Ministerpräsidenten Der absolute Supergau der Altparteien wäre, wenn Kemmerich bei der FDP rausfliegt und einfach in die AFD eintritt. Er dürfte richtig sackig auf die korrupten Altparteien sein, nach all den Morddrohung nach all den Beschimpfungen. Dann hätten wir den ersten AFD Ministerpräsidenten. Wenn er stark bleibt kriegen sie ihn nicht weg, nur durch Rücktritt.

Causal Kemmerich als Augenöffner für das unpolitisierte Wahlvieh https://youtu.be/NUoXeyCDQeM