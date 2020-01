Wie bei Oury Jalloh – GEZ-Zecken erfinden Feuermord

Sie konnten gar nicht anders. Die terroristische Staats-Antifa antwortet auf den Versuch, das Terror-Netzwerk Indymedia dicht zu machen mit der Sprache, die sie spricht: TERROR. 13 verletzte Polizisten. Also war die Polizei diesmal besser vorbereitet. 2016 wurde in Leipzig noch fast eine ganze Hundertschaft verheizt. Und Linkspolitiker werden jetzt schon wieder die Polizei beschuldigen. http://archive.is/aFnFd […]

Am 18. Oktober 2019, lange vor dem Ausbruch des Virus, veranstalteten die Bill and Melinda Gates Stiftung, die Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health und das World Economic Forum gemeinsam eine Veranstaltung in New York, bei der „politische Entscheidungsträger, Beamte, Führungskräfte und Gesundheitsexperten zusammen an einem simulierten Corona-Virus-Ausbruch arbeiteten”. https://www.anonymousnews.ru/2020/01/26/bill-gates-stiftung-corona-virus/ Der Beitrag Bill Gates […]