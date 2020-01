Wir haben am 20.02.2020 die große Parade der #Merkeljugend in #Halle. Welcher Demo-Stream-Kanal will bei uns mit Streamen? Zuschauer sind garantiert. Wir machen zwar auch einen eigenen Stream, haben aber durch Shadowban sowieso nicht die Reichweite. Also Streamer sind herzlich nach Halle eingeladen….

Der Beitrag Wer streamt die große Merkeljugend-Parade in Halle? erschien zuerst auf Politaufkleber.

source https://politaufkleber.de/wer-streamt-die-grosse-merkeljugend-parade-in-halle/