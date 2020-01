https://youtu.be/3Sb57i7FnOw Der Beitrag Heute keine Montagsdemonstration in Halle erst wieder am 13.01 2020 erschien zuerst auf Politaufkleber.

Hängt aktuell in Leipzig-Connewitz. Dass die Zecken dämlich sind, ist bekannt. Aber dass sie so dämlich sind? Wie peinlich ist das denn? Können keinen Satz ohne Fehler schreiben und selbst diesen mussten sie wahrscheinlich noch abmalen irgendwo. Der Beitrag Connewitz – Wären sie mal freitags in die Schule gegangen erschien zuerst auf Politaufkleber.

Kanthölzer, Zaunlatten und Messer sind nur die Alternativwaffen, weil sie ihre Blasrohre und Speere auf ihrer “Flucht vor dem Krieg” in Afrika nicht mit nach Europa gebracht haben. “Gegen 8:30 Uhr waren am Sonntagmorgen An der Lache rund 20 Eritreer auf offener Straße aufeinander losgegangen. Offenbar hatte die Gruppe zuvor in einem angrenzenden Gebäude gefeiert.” […]