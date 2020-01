Versailler Vertrag läuft aus? Ich denke, es passiert einfach garnix

Andere Meinungen: “Der Versailler Vetrag läuft diesen Januar aus!!!

Die Klärung der Einheitsfrage der deutschen Völker ist essenziell im Bezug auf Veränderung im Weltgeschehen, theoretisch müsste mit Beendigung der juristischen Auflagen manifestiert im Versailler Vertrag die vollständig privatisierte unter US Administration verwaltete BRD wieder zurück in die Staatlichkeit übergehen. Sprich Reaktivierung des juristisch noch existierenden Staates Deutsches Reich in den Grenzen von 1918, sowill es das Gesetz definiert in der HLKO, welche rechtlich ein wesentlicher Teil des humanitären Völkerrechts ist. Jenes Deutschland das gemäß vieler publikation entgegen der Geschichtschreibung

Opfer einer raffinierten, intriganten Machtpolitik der Kapitallobby wurde und gezielt in die Katastrophe manipuliert wurde. Das Souverän Deutsches Reich wurde besiegt und viel unter der Willkür fremder Mächte, die ein System installierten an welchen die Weltwirtschaft mit verdienen könne, an der Konjunkturstärke der Volkswirtschaft.

Mit dem strukturierten wiederherstellen unserer Völkerrechtlichen Heimath würden sich essenzielle Möglichkeiten bieten und auftuen um fundamentale Veränderungen im Weltgeschehen zu bewirken, die aktieverung von Bissamarcks Erbe ist wesentliches Gut im Kulturkampf mit den Ermächtigungsstrukturen der Römisch katholischen Kirche, deutscher Boden wäre von uns verwaltet, ratifikation von Friedensverträgen würden die feigen angriffskriege im nahen mittleren Osten aus geopolitischen und Lobbyinteressen beenden, das enteignen der Mittelschicht abwenden, fundamentale Grund und Menschenrechte würden wieder geltend gemacht werden, auch in der Politik wäre der Wille des Volkes höchste Autorität, wir würden entscheiden über die Bargeldlos Gesellschaft, RFID Chip, Beendigung der firmenstaatlichkeit und des internationalen see und Handelsrecht, würden entscheiden was an unserem Himmel gesprüht wird, Verstaatlichung des Geldsystem was wir in seiner Anatomie neu generieren könnten, austritt aus EU (Idee der Banken und Wirtschaftselite) und Nato, etc.

Die Vollsouveränität ist nun nach Ablaufes des Vertrages von Versaille nur noch ein paar juristischen Winkelzügen entfernt. Direktmandat für den Willen des Volkes als politisches Oberhaupt.” https://halle-leaks.de/WcFk

Der Beitrag Versailler Vertrag läuft aus? Ich denke, es passiert einfach garnix erschien zuerst auf Politaufkleber.

source https://politaufkleber.de/versailler-vertrag-laeuft-aus-ich-denke-es-passiert-einfach-garnix/