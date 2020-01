Uwe Steimle wettert im Kabaret gegen Politmaden

Uwe wurde vom Ex-SED-Sender “MDR” rausgeschmissen, weil er zu viele Wahrheiten aussprach und dafür massiven Applaus erhielt. Ging nicht. Der Befehl zum Rausschmiss kam vermutlich direkt aus dem Kanzleramt. Es gleicht einem Berufsverbot. Die 8 Milliarden GEZ-Zwangsgebühren seien nur für regimetreue Agit-Prop-Kabaretisten vorgesehen und andere Regierungstreue Auftrags-Maulhuren. Steimle passe da nicht rein. Damit er nicht am Hungertuch nagt, macht er natürlich, wo immer es noch möglich ist, mit seinen Kabaret-Auftritten weiter. Regelmäßig in ausverkauften Häusern. Als nächstes wird von Merkel und Co die steuerfinanzierte Staats-Antifa in die Spur geschickt werden, um Gastwirte und Auftrittslokalitäten unter Druck zu setzen. “Steimle raus oder Glasbruch!” lautet dann die Parole. Wir werden es erleben. 86 % wollen es so. http://archive.is/cPPg6

