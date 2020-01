Wenn Ihr politisch inkorrekte Seiten mit “gefällt mir” auf FB markieren wollt, kommt bei manchen dieser Hinweis. Und nur, wenn dieser Hinweis kommt, könnt Ihr davon ausgehen, dass es eine Seite ist, die den Linksmaden bei Facebook richtig ans Bein pinkelt. Also schön inkorrekt ist. Ist wie das Gütesiegel “Made in Germany”, welches durch die […]

Die Linksextremisten näher stehende Kahane-Stiftung, welcher die ehemalige StaSi-Agentin A. Kahane (ACHT Jahre lang StaSi-IM “Victoria”) vorsteht, nutzt schon wieder massiv Steuergelder, um gegen Sven Liebich zu hetzen. In rassistischer Art und Weise benutzt sie den Afrikaner Karamba Diaby, um mir Rassismus vorzuwerfen, da ich es wagte, an dem angeblichen Anschlag Zweifel zu äußern. Hey […]

Weil manchmal eben Recht noch Recht bleibt, wurde eben nicht vor Künasts Kumpels aus den 68ern in Frankfurt verhandelt. Wichtig ist ja, was SIE gesagt hat: http://archive.is/3GwvC Darauf sind emotionale Reaktionen ja mehr als verständlich. Die FAZ natürlich steht zur schrägen Vergangenheit von Künast. http://archive.is/4Yzd2 Der Beitrag Künast: Alte perverse Drecksau darf man noch sagen […]

Also wenn es wärmer oder kälter wird, dürfen sich die Afrikaner und Mohamedaner jetzt auf die Socken machen und nach Europa, sprich Deutschland kommen, da Wetteränderungen jetzt als Asylgrund anerkannt werden sollen, urteilt die UN. Zeit wird´s aus dieser Diktaturorganisation, die uns Milliarden kostet, auszusteigen. http://archive.is/USrEy Der Beitrag Schlechtwetter ist jetzt offiziell ein Asylgrund erschien […]

Der erfolglose Schriftsteller, der jetzt die Pädo-Partei anführt rülpst zu internationaler Politik seine “Gedanken” raus. Richtig scheint er erkannt zu haben, dass Trump auf der anderen Seite stehe. Kein vernunftbegabter Mensch will auf der von Typen wie Habeck stehen… http://archive.is/IwKMX Der Beitrag Halt´s Maul Habeck, halt einfach mal Dein Maul erschien zuerst auf Politaufkleber.

Jetzt geht die Abzocke erst richtig los. Wer grün wählt, bekommt Abzocke. Die Umwelt wird dabei natürlich NULL geschützt oder gerettet, es geht um Lobby-Arbeit der Ökofaschisten, welche die sich mit Milliarden in die eigenen Taschen bezahlen lassen. Und, Ihr seid selber schuld. Die Franzosen haben es doch vorgemacht, wie solche Typen wegzumachen sind. http://archive.is/G0eaI […]

Polizeiwitze gerieten in den letzten Jahrzehnten immer mehr aus der Mode, weil die Anforderungen an den Beruf so hoch geworden seien, die Bewerber stünden Schlange und deswegen würden vermehrt intelligente Leute diesen Beruf ausüben. Diese Zeiten sind wieder vorbei. Man muss jetzt auch auf neue Deutsche zurückgreifen, die kaum ein Wort Deutsch verstehen, geschweige denn […]