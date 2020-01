Natürlich gibt es zum Messermann wiedermal keine Herkunftsangabe, also ist eigentlich wieder alles klar. Bild fragt noch dämlich, was denn aus unserer Gesellschaft geworden sei, wenn Menschen jetzt auf einmal mit Messern auf Rettungssanitäter losgingen… http://archive.is/0h4ua Der Beitrag Sanis fliehen mit RTW vor Messermann erschien zuerst auf Politaufkleber.

Schon mal was von selektiver Wahrnehmung gehört? Manche Hackfressen spinnen sich echt so einen ab, dass man nur schließen kann, sie nähmen die krassesten Drogen, die hier auf jeden Fall illegal sein dürften.

Messereinmann beißt Polizist – Ein Mann mit Messer hielte sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Dortmund auf – diese Info ließen Passanten der Polizei am Telefon zukommen. Einsatzkräfte konnten ihn kurz darauf am Haupteingang des Dortmunder Hauptbahnhofs ausfindig machen. Spätere Ermittlungen ergaben, dass der marokkanische Staatsangehörige bereits am Westenhellweg eine Frau mit Kind bedroht haben soll.