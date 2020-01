Provokation der GEZ: Umweltsauchor fährt in Pegida-Stadt Nanana, wenn das mal keine bewusste Provokation ist. Wie damit umgehen? Demonstriert man dagegen, werden sie heucheln, man hätte was gegen diesen Kinderchor. Man muss deutlich herausstellen, dass man etwas gegen diesen institutionellen Kindesmissbrauch hat und gegen die Spaltung der Gesellschaft in FFF-Idioten und Umweltsäue. http://archive.is/wip/oMyGE Der Beitrag Provokation der GEZ: Umweltsauchor fährt in Pegida-Stadt […]

Justizdatenklau: Der Russe war´s! Klar, egal was passiert. Es war der Russe, Trump oder die Nazis. Auf was anderes sind die Maulhuren der Lügenpresse überhaupt nicht mehr konditioniert. Selberdenken? Abgeschrieben. Diese angeblichen Sicherheitsexperten sind bestimmt so wertvoll wie die Experten in Gesellschaftswissenschaften, die uns immer vorgesetzt werden. http://archive.is/j3tsz

Drei Dunkelhäute stechen Mann nieder Jeden Tag Messerstechereien überall in Deutschland. Wenn mal nicht nur anonym von "Männern" die Rede ist, liest man meist in der Personenbeschreibung "südländisch" oder "dunkle Hautfarbe". Und da sollen wir nicht von einem Messer-Jihad sprechen dürfen? http://archive.is/wip/03eEz

Bundeswehr taugt nichts mehr Fett, faul, dumm. So das harte Urteil über den Zustand der ehemals "starken Truppe". Im Ernstfall könnte die Bundeswehr uns nicht verteidigen. Nicht nur mangels funktionierender Technik sondern auch der eigenen Unfähigkeit des Personals wegen. Zudem hätten sie sich bei einem Aufstand der Islamisten auch noch mit jenen in der eigenen Truppe herumzuschlagen. http://archive.is/0Wwj2

Umweltschutz: Grüne wollen Klopapier verbieten In arabischen und afrikanischen Ländern sei man in diesem Thema schon viel weiter. Sie benutzten dort gar kein Klopapier und machen das einfach mit den Händen. Auch das ist die Islamisierung, welche in Deutschland scheinbar unaufhaltsam voran schreitet. Muslimische Menschen benutzen kein Toilettenpapier. Sie benutzen die Arabische Methode, um sich den Anus zu reinigen. Mit […]

Indymedia wurde doch gar nicht verboten Der VS feiert sich, weil sie die Subdomain "linksunten" von indymedia verboten hätten. Hey, das ist eine Subdomain, die wird einfach andersnamig wieder aufgemacht und dann geht das Katz- und Mausspiel von vorn los. Die Linksterroristen feiern sich über dieses Unverständnis ohne ende. Dann heisst linksunten eben antifa oder leftside oder was auch immer.

Zeit beweist: Corona ist ein PR-Coup der Impfindustrie Die Absatzzahlen der Printmedien brechen weg. Die GEZ für Print noch nicht umsetzbar, aber in Arbeit. Solange müssen sich die Maulhuren in Auftragsschreibe für die Industrie (hier Big Pharma) ein Zubrot "verdienen"… http://archive.is/wip/Me9H2

Das Bargeld soll vor der nächsten Krise sterben "Noch gehört das Bargeld zum Alltag. Aber wie lange noch? Die globalen Eliten arbeiten daran, ihre Kontrolle über das Geldsystem zu perfektionieren. Das Ziel: Kommt der nächsten großen Crash vor, sollen die Bürger dafür zahlen." http://archive.is/wip/XteHv

Speckpflaster gegen Fleischeslust Fleischesser sind die nächsten, die auf dem Klimaaltar öffentlich verbrannt werden sollen. Wer Fleisch isst, schadet dem Klima. Ein Speckpflaster soll da jetzt Abhilfe bieten. “Die Funktionsweise erinnert an ein Nikotinpflaster: Das Fleisch-Pflaster wird an den Arm geklebt. Sobald der Träger Lust auf Fleisch verspürt, kann er kurz an dem Pflaster rubbeln – und schon […]