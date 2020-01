Natürlich KEINE Schüsse auf das Fenster des SPD-Afrikaners Diaby

Natürlich haben Anwohner keine Schüsse gehört, da müssen erst Leute befragt werden, was man an den “Einschlagslöchern” der Scheiben ablesen konnte. Es wurden definitiv Zwillen benutzt, vielleicht sogar von mehreren Leuten, da die Unterschiedliche Spannung der Gummis an der Lochgröße abzulesen war. Valentina hat natürlich nicht soviel Talk wie Stefan G. oder wen auch immer die Staats-Antifa da in die Spur geschickt hat, um diesen Anschlag zu fingieren. http://archive.is/wip/CnFug

