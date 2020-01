Metzger lösen Skandal mit Liebich-Shirt aus

Wenn die Lügenpresse, die da um diese lustigen Spaß-Leibchen jetzt erfährt, dass die auch noch aus unserer Bude sind, dann drehen sie richtig auf. Natürlich wussten das die Kunden nicht. Für die sind die Shirts nichts weiter als was sie sind, einfach lustige Berufe Shirts. Nur die linksextremistischen Maulhuren müssen eben aus jeder Mücke einen Elefanten machen, wenn es darum geht, irgendwen als irgendwie rechts abzustempeln. Da haben sich die Metzger noch das Wenigste zu Schulden kommen lassen. Es zeigt dem Durchschnittsleser eher, in was für einer kranken Gesinnungsüberwachung wir leben. 1984 ist da ein Fliegenschiss gegen. http://archive.is/wip/IMPpS

Das Leibchen für die Fleischzerleger gibt´s hier in Wunschkonfig:

