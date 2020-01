Die große Parade der #Merkeljugend findet am 20.02.2020 in Halle statt. Genaue Uhrzeit folgt. Treffpunkt ist am Moritzburgring. Die große Parade führt mitten durch die Innenstadt von Halle. Wer das verpasst, verpasst wirklich etwas. Es ist ein Donnerstag. Nehmt Euch gegebenenfalls frei. Heil Merkel!

