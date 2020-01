zudem verschweigt die Lügenpresse, dass es Meinungsverbote und damit -delikte für Linke quasi nicht gibt.. Diese machen jedoch fast 100% am Anteil der PKS rechts aus. Bei Linken ist es ausschliesslich Gewalt. http://archive.is/skcaL Der Beitrag Lügenpresse verharmlost Linksterror erschien zuerst auf Politaufkleber.

Es ist an Heuchelei kaum zu überbieten, was SPD-Jung, der Leipziger OB da jetzt auswirft. Jahrzehnte wurde gerade durch die SPD im Verbund mit SED (Linke) und Grünen der linke Terror in Leipzig Connewitz groß gezogen. Vor Gewalt gegen Menschen und Objekte hat man jahrelang die Augen verschlossen. Die Terrornetzwerke, welche sich oft bürgerlich geben […]