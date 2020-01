Linksterror: Bei Grünen ist alles gar nicht schlimm Diese Ministerin ist eine üble Heuchlerin. Und die Medienmeldung ist ein schlechter Scherz. Die Dame hat das Lied mitgespielt – und nicht nur auf einer Bassgitarre begleitet. Pfui Teufel – und so etwas wird Justizsenatorin. Die gehört doch in die geschlossene Anstalt. Wehe, wenn ein AfD Abgeordneter jemals so etwas musikalisch begleitet hätte. Alle über […]

Lügenpresse – Linksextreme Analyse stellt fest: Na klar, war zu erwarten. Die Maulhuren der Lügenpresse haben eine linksextremistische Studie in Auftrag gegeben, in welcher linksextremistische “Experten” feststellten, dass die Aufregung um die Generalbeleidigung der älteren Generation als “Umweltsäue” natürlich von “rechts” gekommen sein müsse. Also macht die Lügenpresse auch 2020 genau dort weiter, wo sie 2019 nicht aufhörte. http://archive.is/riW5j Der Beitrag […]

Linksterror wurde von den Altparteien gezüchtet Die Linksterroristen der Staats-Antifa wurden bisher durch die korrupten Altparteien (CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP) regelmäßig als Wahlhelfer eingesetzt, indem man sie beauftragte, die politische Opposition der AfD oder Bürgerbewegungen mittels Überfällen, Brand- und Mordanschlägen einzuschüchtern. Jetzt verwundet zu tun, dass es bei Linksextremisten zu Gewalt käme, ist pure Heuchelei. http://archive.is/4Tho0 Der Beitrag Linksterror […]

SPD in voller Fahrt Richtung 4,9 % Endlich verpissen sich die Arbeiterverräter dahin, wo sie hingehören. Auf den Kompost der Geschichte. Der Kevin mag ein menschliches Schwein sein, wie Gesine Schwan ihm vorwirft, aber sie Ursache ihres schlechten Abschneidens sollte sie lieber beim Stegner suchen. Mit dem als Partner für die Wahl zur Doppelspitze für den Parteivorsitz kann man doch nur ganz […]

Aluhutalarm bei der Schweine-Lügenpresse wegen Omagate Die Verschwörungstheoretiker der vereinigten Lügenpresse des StaSi-DJV drehen gerade wieder wegen dem #Omagate frei. Als Indiz für eine “rechte Verschwörung” nehmen sie, dass sich ja nur wenig Omas und Opas aufgeregt hätten. Ja, wie denn? Die kommen ja auch mit dem Internet gar nicht klar. Dann hätte es in “rechten Filterblasen” Absprachen gegeben, spinnen die […]

Menschenhändlerin wird kein Ehrenbürger in Celle Scheinen doch noch nicht alle geisteskrank zu sein. Zumindest im Celler Stadtrat, der von den korrupten Altparteien dominiert wird. Dort wollte man die Schlepperin und Menschenhändlerin “Carola Rackete” zur Ehrenbürgerin machen, nicht. Zumindest stimmte die Mehrheit nicht dafür, die jetzige Millionärin im Handel mit Afrikanern der “Ehre halber” in der Bürgerschaft aufnehmen zu wollen. http://archive.ph/MY36X […]

Lügenpresse verharmlost Linksterror zudem verschweigt die Lügenpresse, dass es Meinungsverbote und damit -delikte für Linke quasi nicht gibt.. Diese machen jedoch fast 100% am Anteil der PKS rechts aus. Bei Linken ist es ausschliesslich Gewalt. http://archive.is/skcaL Der Beitrag Lügenpresse verharmlost Linksterror erschien zuerst auf Politaufkleber.

Instant Karma: Schwarzer greift Fahrgast an und bekommt die Quittung Da hat sich der Afrikaner wohl den Falschen ausgesucht, nachdem der 25jährige Schwarze einen Fahrgast grundlos angreift, verwackelt dieser den schwarzen Mann vollständig und der Schwarze ruft dann selber den Notruf. Natürlich sucht die Justiz jetzt den Notwehrenden, um gegen ihn zu ermitteln, weil sich dieser gegen das Merkelgold zur Wehr gesetzt hat. http://archive.is/SlTBC Der […]

Den linken Terror in Leipzig hat Jung selbst gezüchtet Es ist an Heuchelei kaum zu überbieten, was SPD-Jung, der Leipziger OB da jetzt auswirft. Jahrzehnte wurde gerade durch die SPD im Verbund mit SED (Linke) und Grünen der linke Terror in Leipzig Connewitz groß gezogen. Vor Gewalt gegen Menschen und Objekte hat man jahrelang die Augen verschlossen. Die Terrornetzwerke, welche sich oft bürgerlich geben […]