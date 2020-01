Le Pen will Sonnenkönig Macron köpfen lassen

Also nur symbolisch. Macron soll entthront werden. Neuer Anlauf für Marine Le Pen und ihrer Partei Rassemblement National (ehemals FN). Bei der letzten Wahl unterlag sie mit 34 % deutlich in der Stichwahl. Könnte sich zur nächste Wahl aber zugunsten Le Pen deutlich ändern, da die Franzosen den Sonnenkönig Macron am liebsten unter dem nationalen Rasiermesser sähen als nochmals im Präsidentenamt. http://archive.is/TGk2h

