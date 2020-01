Kulturkampf in Frankreich? Es passiert ÜBERALL

Es Kampf zu nennen, ist übertrieben, es ist ein Einmarsch, eine Übernahme ohne jegliche Gegenwehr. In den politischen Ämtern und den Redaktionsstuben sitzen die Kollaborateure dieser feindlichen Freischärler-Armee. Die Opfer gehen auf das Gewissen (wäre eines da) der Verräter unter uns selbst. Und die meisten Leute schauen weg, wagen nicht, den Mund auf zu machen. Was Ihr heute in Schweden und Frankreich seht, passiert auch in Deutschland und auch die Blindesten werden es bald mitbekommen. http://archive.is/esfuT

