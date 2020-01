Kommt zur Merkeljugend am 20.02.20 – Flüchtlingshelfer zu sein ist der moderne Reichsarbeitsdienst

Linksläuse vom Tagesspiegel nehmen Liebich unter Feuer Na, wenn das KOK Liphardt vom FK5 (StaSi) liest, wird er wohl wieder mit Schlüsseldienst und Rollkommando anrücken 😀 Ich habe nur die naheliegendsten Gedanken formuliert. Natürlich war das kein “rechter Übergriff”. Wer das cui bono stellt, kommt drauf, dass es am meisten der Arbeiterverräterpartei “SPD” nutzt, die gerade von Umfragetief zu Umfragetief rutscht. Zumal […]

Grüne ParaXXXXX bieten Referentenstellen für ca. 5000 €/Monat Die Typen haben meist noch nie irgendetwas Produktives gemacht, geschweige als Nettosteuerzahler gearbeitet. Arbeit ist ihnen sogar meist fremd. Am 2.12.2019 stürmten 30 Polizisten 3 Objekte in 2 Bundesländern, weil ich die Grünen angeblich “ParaXXXXX” genannt hätte, ohne jemanden persönlich namentlich zu nennen. Also die Hausdurchsuchung mit vorangegangener mehrtägigen Observation erfolgte wegen einer angeblichen “Beleidigung”. […]

Finland senkt die Obdachlosenzahl human In Deutschland geht man andere Wege zur Verminderung der Obdachlosenzahlen. Hier werden die “Penner” zum Obdachlosen-Jihad freigegeben. Straffreies Anzünden, Zusammentreten oder einfach Totschlagen soll die Zahl der Obdachlosen offensichtlich hier senken. Die Täter werden juristisch meist nicht belangt, da ihre Herkunft ihnen eine “kulturelle Besonderheit” bescheinigt. Ich bevorzuge die finnische Strategie. http://archive.is/wip/6sMgI Der Beitrag Finland […]

Staats-Antifa dreht durch: Alles Nazis außer Mutti! Halle: Die Staatsantifa um den arbeitslosen Wanja und den vermutlich an HIV erkrankten Valentin in Halle dreht völlig durch. Jeder ist jetzt Nazi, der die aktuelle Klimarettungs- und Flüchtlingsmanie nicht mit trägt. Mangels aktueller Zielpersonen aus dieser Epoche greifen sie in die Mottenkiste der Geschichte. An einigen Stellen der Stadt pappten in den letzten Tagen […]

Mit Penis im Gesicht im Zug geweckt Es war weniger die Reibung, wohl eher der stechende Geruch, welcher die junge Deutsche erwachen ließ, als der Inder ihr während der Zugfahrt seinen Penis ins Gesicht rieb. Kurz vor der Ejakulation konnte sie um Hilfe rufen und in ein anderes Abteil fliehen. Es sei nur eine kulturelle Besonderheit. Man erwartet einen Freispruch. http://archive.is/FxSMI Der […]

Halle, 20.02.2020 Alle raus zur Kanzlerin Angela Merkel Hier: https://politaufkleber.de/produkt/geil-merkel-die-leibchen-fuer-halle-20-02-2020-alle-in-rot/ für 6,66 das passende Leibchen sichern. Nach Chemnitz haben wir welche mitgebracht, die sie aber bis zum Ende der Veranstaltung einzogen, um uns zu schaden. Also holt sie Euch ggf. vorher. 20.02.2020 Freimaurer finden Zahlensymbolik geil. Die Leopoldina war bis zur offiziellen “Selbstauflösung” (1934) Logenpalast. 2015 wurde die Merkeljugend quasi geboren, zur Hauptversammlung […]

Afrikanisches SPD Büro durch Staats-Antifa angegriffen Der Senegalese Karamba Diaby hausiert gerade mit der Geschichte, dass auf sein SPD-Abgeordneten-Büro geschossen worden sei. An den “Einschusslöchern” sieht man, dass die Geschosse vermutlich nicht durch gingen und auch unterschiedliche Auftrittskraft hatten. Der eingeschaltete “Staatsschutz” (Staatssicherheit) konnte auch keine Geschosse finden. Klarer Fall von False-Flag, den die SPD nutzt, um ins Gespräch zu kommen, […]

Klimawandel-Leugner sollen bald 300 Tage in den Knast Verharmloser des Klimawandels sollen bald fast so hart bestraft werden wie Verharmloser oder Leugner des Holocaustes, fordert der Förderverein für Solarenergie. Klimawandelleugner seien nicht nur schlecht für´s Geschäft der Solarmafia sondern würden direkt Menschenleben gefährden. Eine Strafe von 300 Tagessätzen für Klimawandelleugner sei mindestens angemessen. http://archive.is/HVAkB Der Beitrag Klimawandel-Leugner sollen bald 300 Tage in den […]

Schüsse auf das Abgeordnetenbüro von Karamba Diaby absolut eindeutiger false flag https://youtu.be/IEu86JT8J68 Der Beitrag Schüsse auf das Abgeordnetenbüro von Karamba Diaby absolut eindeutiger false flag erschien zuerst auf Politaufkleber.