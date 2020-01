Inder wichst vor Frau und schlägt Mann, der sie retten will

” Laut Zeugen soll der Inder gegen 20.45 Uhr in Zorneding an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Anschließend stieg er in die S-Bahn Richtung Ebersberg. Dort strich er einer 21-jährigen Frau über die Wange. Als die Wasserburgerin die Hand des Mannes abwehren wollte, ohrfeigte er sie und ging anschließend weiter, so ein Sprecher der Bundespolizei. ” http://archive.is/Qhbst

source https://politaufkleber.de/inder-wichst-vor-frau-und-schlaegt-mann-der-sie-retten-will/