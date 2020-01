Immunität von grüner Abgeordneten aufgehoben.

Zeigt zumindest, dass sie nicht alles machen können. Die grünen Edelmenschen verhalten sich teilweise so primitiv wie der letzte Asoziale. Erinnert sei an den grünen Anwalt oder den grünen Abgeordneten aus Anhalt, welcher gegen Legida rotzte und Steine warf. Wurde sogar videografisch festgehalten. Trotzdem kam er mit seinem Treiben davon, die Videos wären kein Beweis. Hier war es wohl zu deutlich auf dem Foto.. Aber abwarten, was rauskommt. http://archive.is/Qo0LE

source https://politaufkleber.de/immunitaet-von-gruener-abgeordneten-aufgehoben/