Zugegeben, sein letzter Besuch im Terrorcamp, als er selber noch über die Sturmbahn musste, liegt ein paar Jahre zurück. Die letzten Jahre ist er nicht mehr aus dem Bett gekommen. Selbst für die Bettpfanne hat man ihn nicht hochbekommen. Im Bett selbst war für das Austreten nur ein Abort-Loch ausgesägt. In die Gefängniszelle musste der […]

https://youtu.be/hyJZdG2Y4zk Geiler Zusammenschnitt, Quelle hier: https://www.youtube.com/watch?v=7FR2EE4jgfI

Die Volksverräter der CDU ärgern sich über den Begriff Volksverräter. Auch wenn man nichts mit dem Volk zu tun haben möchte, außer das man es wie eine Melkkuh auspresst, um volksverratend die eigenen Pfründe zu sichern, ohne an die Zukunft des eigenen Volkes und des Landes zu denken, sei der Begriff Volksverräter doch zu brutal […]

Es sei wohl zumindest ungefährlicher, sie als LOK-Führer einzusetzen als als Brummi-Fahrer, zumal die Bahnschienen selten über Weihnachtsmärkte führten. So die Argumentation der Beführworter der neuen ABM-Maßnahmen für die Zuwanderer. Goldgrube für Fahrschulen, welche dank uns Steuerzahlern die Aussage des SPD-Schulz bestätigen können. “Das, was die Flüchtlinge zu uns bringen, ist wertvoller als Gold.” http://archive.is/G0Dpz […]

Es ist erwiesen, dass Komapatienten über manche Sinne noch Informationen im Unterbewusstsein aufnehmen können. Damit haben sie die Möglichkeit, die Sendungen der öffentlich rechtlichen zu empfangen. Dies verpflichte den Koma-Patienten damit auch zur Gebührenzahlung, so die Argumentation der Einzugszentrale. Geht es noch menschenverachtender? http://archive.is/wip/Pb3YH

Karamba Diaby, der senegalesische Bundestagsabgeordnete der SPD, dessen “Deutsch” man nur mit Mühe verstehen kann, bekommt heute den Integrationspreis eines “gemeinnützigen” Vereins der sogenannten Vereinsmafia, welcher sich die Umvolkung auf die Agenda geschrieben hat. Dieser Preis ist so lächerlich, dass vermutlich niemand darüber berichtet hätte. Nur, wenn es einen “rechten Anschlag” die Tage zuvor auf […]

Sie wimmerte immer wieder “Nein, bitte nicht”. Der Täter kannte keine Gnade. Vollumfänglich vergewaltigte er die 63jährige immer wieder, würgte sie dabei, so daß sie an ihren Verletzungen letztendlich verstarb. Ergebnis. 11 Jahre Vollpension auf unsere Kosten: ” !! Neueste Entwicklung direkt aus dem Gerichtssaal: Richter in Hannover folgen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Sudanese wird […]