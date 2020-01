Hans Georg Maaßen in Halle – Proteste blieben aus

Die Zecken ließen sich gestern nicht sehen. War wahrscheinlich zu kalt für´s Fahrrad und zu teuer für den Bus. Obwohl sie einschließlich ihrer Verstärker von “Du bist Halle” und “Mitteldeutsche Lügenpresse” ganz schön verbalen Unrat vorher verbreiten ließen. Es ginge nicht an, dass… Eine kurze Zuschrift: “Zecken waren nicht in Sichtweite. Erstaunlich !? Wir sind gerade so reingekommen. Die haben mehr Gäste bestätigt, als sie Platz und Stühle hatten. Wir haben auf unseren Einlass gedrungen und es hat sich gelohnt. Die Bürgerfragen waren sehr sehr kritisch und der jeweilige Beifall dazu sehr gut.” Der Bericht auf Jouwatch: http://archive.is/QqYHD

