GEZ: Auch Koma-Patienten müssen zahlen

Die wollen uns die Sucht nach Flüchtis einimpfen! Wir sollen mit künstlichen im Labor gezüchteten Hormonen auf Merkel-Kurs gebracht werden. Erste Versuchsreihen sind bereits abgeschlossen. Da war Mengele fast ein Fliegenschiss dagegen. Wir sollen zu Bahnhofsklatschern umprogrammiert werden! Mit gespritzten Hormonen! http://archive.is/6FuxR Der Beitrag Die wollen uns die Sucht nach Flüchtis einimpfen! erschien zuerst auf Politaufkleber.

Das Schilda in Anhalt verkauft Bürger für dumm Die Stadt Halle wolle alle Einrichtungen mit Ökostrom versorgen. Entweder sind die Verantwortlichen in der Stadt total blöde oder sie wollen uns für solche verkaufen. Am Strom, der in den Einrichtungen aus den Steckdosen kommt, wird sich NULL ändern. Es gibt ja keine verschiedenen Netze. Es wird weiter der Atomstrom aus Frankreich und Polen sein, […]

Umfrage: Deutsche geil aufs Steuernzahlen Der persönliche Schuldenabbau hat für 3/4 aller Deutschen weniger Priorität, als die Steuern zu entrichten. Das gäbe den Steuerpflichtigen so ein wohliges Gefühl der Zufriedenheit. Ich glaube, die Lügenpresse testet mit solchen Räuberpistolen nur, wie weit sie uns verarschen können. Wenn sie merken, dass die Redaktionsstuben am nächsten Morgen immer noch nicht abgefackelt sind, legen […]

Ex-SED-Zeitung outet sich als dreckiges Denuntianten-Blatt Die MZ war schon zu DDR-Zeiten nicht mehr als das Papier wert, auf welches sie gedruckt wurde. In Goldbecher haben sie eine Schlüsselstelle zur linksextremistischen Vereinsmafia am Start. Wenn die Linksterroristen ihre Denunziationen im Blatt haben wollen, greift Goldbecher meist zur Tastatur. Welchen “journalistischen” Wert hat dieser Artikel, wenn er nicht einfach nur dazu dient, […]

Schäuble, Reichtum macht unglücklich. Er spräche aus eigener Erfahrung, sei stinkreich, aber Geld allein mache nicht glücklich. Deswegen fordert er, dass wir alle, um glücklicher zu werden, etwas ärmer werden. Nur nicht er selbst, weil einen alten Baum verpflanzt man nicht und er habe sich nun leider an den Reichtum gewöhnt. Das ist übrigens der gleiche Typ, der behauptet […]

Erfurt: 20jähriger afrikanischer Serienvergewaltiger Schreibt lieber nicht in die Kommentare, was Ihr mit ihm am liebsten machen würdet. Die vier Vergewaltigungen hat er im Akkord in nur einer Nacht zu Silvester durchgezogen. Wie viele er an den anderen Tagen vergewaltigt hat, darüber schweigen sich Polizei, Staatsanwaltschaft und Presse aus. Er hatte wohl schon ziemliche Routine bei seinem Hobby. http://archive.is/wip/z61qU […]

HEIL MERKEL! Die beliebte Kanzlerin der Welt REUPLOAD 1. Demo 2015 https://youtu.be/28ini07aBHs Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=1lmg6MtyMrs Danke an den Super-Schnitt und das damalige Uploaden. Abonniert die Ursprungsquelle. Die nächste Parade der #Merkeljugend ist am 20.02.2020 in Halle/Saale. Die Uhrzeit folgt noch, bleibt dran und abonniert den Kanal auf Telegram, um aktuelle Infos dazu zu erhalten: https://ift.tt/2YutRUN Der Beitrag HEIL MERKEL! Die beliebte Kanzlerin der Welt REUPLOAD 1. Demo […]

Merkeljugend Rede Sven Liebich – Rückblick auf den 16.11.2018 Schikanen gegen Merkels größte Fans https://youtu.be/Jf7ofVezAAM Damals gab es schikanöse Auflagen der Versammlungsbehörde Chemnitz, welche im Vorfeld aber anwaltlich schon zerschossen wurden. Die Versammlungsbehörde war deshalb entsprechend sauer auf uns 😀 Der Beitrag Merkeljugend Rede Sven Liebich – Rückblick auf den 16.11.2018 Schikanen gegen Merkels größte Fans erschien zuerst auf Politaufkleber.

Kommt zur Merkeljugend am 20.02.20 – Wollt Ihr die totale Umvolkung? Nun Volk steh auf https://youtu.be/FEoqjB1-noU Hier: https://ift.tt/2u2LX5w für 6,66 das passende Leibchen sichern. Nach Chemnitz haben wir welche mitgebracht, die sie aber bis zum Ende der Veranstaltung einzogen, um uns zu schaden. Also holt sie Euch ggf. vorher. 20.02.2020 Freimaurer finden Zahlensymbolik geil. Die Leopoldina war bis zur offiziellen “Selbstauflösung” (1934) Logenpalast. 2015 wurde die Merkeljugend quasi geboren, zur […]