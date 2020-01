“Freiheit” wirbt für linksextremistische Terror-Demo

Das linksterroristische Portal “Indymedia” ist eines, aus welchem die linksextremen Maulhuren der MZ gern und oft zitieren, ja regelrecht Werbung für das Portal fahren. Liegt sicher an der geistigen Nähe derer in den Redaktionsstuben in der Fiete-Schulze-Straße und der Terroristen aus Leipzig. Zumindest könnte man das ahnen, wenn man die aktuelle Werbung für die Linksterrordemo in Leipzig wieder liest. http://archive.is/m7Gz2

