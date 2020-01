Erinnert Ihr Euch an die Zitate von Maas (SPD) und Glöckler (CDU): “Die Flüchtlinge kosten uns nicht, da der Staat gut gewirtschaftet hat.” oder “Es wird niemandem etwas weggenommen, weil der Staat gut wirtschaftet”. Nach dieser kranken Logik jubelt die Lügenpresse über das Einnahmeplus an Steuertributen.. Das ist unser Blut, Schweiß und Tränen! http://archive.is/hudAh Der […]

https://youtu.be/X3bTEstNQdQ 18 Uhr Riebeckplatz, Treffpunkt wie immer. Es geht wieder auf den Markt. Der Beitrag Sven Liebich lädt zur ersten Montagsdemo in Halle 2020 am 13.1.2020 Kommt vorbei erschien zuerst auf Politaufkleber.

Die Gesinnungsdiktatur schlägt auf alles und jeden mit der Fascho-Keule ein, der es wagt, Dinge beim Namen zu nennen: „Gerade ich als Polizeibeamter, der sich 30 Jahre mit linken Zecken rumärgern muss, aber das ist halb so wild.“ Und weiter: „Aber wenn einer mal ein bisschen deutsch sagt, ist er rechtsradikal oder Rassist.“ http://archive.is/CPlPv Der […]

https://youtu.be/Lg13zz9Qgn8 Quelle und Dank https://www.youtube.com/watch?v=dfWLy73Kv9Q 20.02.2020 Freimaurer finden Zahlensymbolik geil. Die Leopoldina war bis zur offiziellen “Selbstauflösung” (1934) Logenpalast. 2015 wurde die Merkeljugend quasi geboren, zur Hauptversammlung bei den Logenbrüdern in Halle. Am 20. Februar wird ein “Klimaforscher” Oberhaupt der Leopoldina und Merkel wird seiner Illumination mit einer Festrede beiwohnen. Die #Merkeljugend lässt sich die […]

