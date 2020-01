Erfurt: 20jähriger afrikanischer Serienvergewaltiger

Schreibt lieber nicht in die Kommentare, was Ihr mit ihm am liebsten machen würdet. Die vier Vergewaltigungen hat er im Akkord in nur einer Nacht zu Silvester durchgezogen. Wie viele er an den anderen Tagen vergewaltigt hat, darüber schweigen sich Polizei, Staatsanwaltschaft und Presse aus. Er hatte wohl schon ziemliche Routine bei seinem Hobby. http://archive.is/wip/z61qU

