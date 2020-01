Wegen einer Fahne mit Eisenbahner-Adler und einer weiteren mit Bundeswehr-Eisernem-Kreuz bastelt die Lügenpresse schon den nächsten Skandal. Klar, wer etwas gegen die destruktive und tödliche (in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen) Politik des Merkel-Regimes äußert, muss irgendwie “Nazi” sein. Dafür nutzen die Staats-Maulhuren der Lügenpresse und des GEZ-Funks jeden noch so lächerliche Vorlage. Es ist eben Staats-Auftrag, oppositionelle Meinungen zu verunglimpfen. Aber wie lange meinen die, dass das noch klappen wird. Und was ist, wenn wirkliche Nazis kommen? Dann glaubt es keiner mehr, weil wir mit dem Gespenst täglich verarscht werden. http://archive.is/aIJMC

Der Beitrag Erfundene Skandale nach Bauern-Demo erschien zuerst auf Politaufkleber.

source https://politaufkleber.de/erfundene-skandale-nach-bauern-demo/