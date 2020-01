Zum Geburtstag viel Glück – Greta ist 17 Screenshot aus “3 from Hell” (2019) – Also die Botschaft könnte durchaus platziert sein. Dagegen sind die schleimigen Geburtstagsgrüße der vereinigten Lügenpresse kaum zu ertragen. Hier zum Beispiel in der alten StaSi-Postille “Freiheit” aus Halle: http://archive.is/wip/zvwMF Der Beitrag Zum Geburtstag viel Glück – Greta ist 17 erschien zuerst auf Politaufkleber.

Linksterroristen bilden eine neue RAF Die Polizei warnt vor etwas, was für jeden vernunftbegabten Menschen seit Jahren ersichtlich ist. Die Altparteien bauen eine neue linksterroristische RAF auf, um den politischen Gegner auch bis zur physischen Vernichtung zu bekämpfen. Im Gegenzug gibt´s Steuergelder für die linksterroristischen Vereine über die staatliche Vereinsförderung. http://archive.is/Ype3I Der Beitrag Linksterroristen bilden eine neue RAF erschien zuerst […]

Der Flüchtling wollte doch nur “ficken” Also zu seinem gebrochenen Deutsch gehörte der Wortschatz, welchen linke Studenten als überbezahlte Dolmetscher den “Flüchtlingen” zuerst beibringen. “Ficki Ficki”. Damit versuchte der “Dunkle-Teint-Mann” die Frau auf dem Nachhauseweg zu überreden, bevor er dann an der Haustür übergriffig wurde und zum überzeugenden Schlag ins Gesicht ausholte… http://archive.is/lpkfa Der Beitrag Der Flüchtling wollte doch nur “ficken” […]

Silvesterraketen sind für Linke nur Schwanz-Symbole Es ist sexistisch, Silvester Raketen abzuschießen, weil es nur männliche Schwanzsymbole wären und damit der Himmel gefickt würde. Vaginas würden unter den Feuerwerkskörpern so gut wie nie erhältlich sein, also sei Feuerwerk nur ein Zeichen für die Geschlechterungerechtigkeit. Also solle man das auch ganz verbieten. Die spinnen, die Linken. https://halle-leaks.de/WcFn Der Beitrag Silvesterraketen sind für […]

Bald Vollbeschäftigung – Endsiegparolen aus dem Kanzleramt Deutschland ist das einzige Land, in welches Millionen Arbeitslose einwandern und die Arbeitslosigkeit sinkt. Klar, H4er gelten nicht als arbeitslos, also tauchen in der Statistik nicht auf. Damit fallen auch alle Flüchtlinge raus, da diese nie als arbeitslos geführt werden. Denke, dass wir bei bereinigten Zahlen bei mindestens 10 Millionen Arbeitslosen sind. Die Zahl der […]

grünes Gewölbe: Flüchtlinge im Sicherheitsdienst Im Sicherheitsdienst sind die geistigen Anforderungen für eine Einstellung nicht sehr hoch. Oft genügt es, schlagkräftig zu sein. Dadurch sind Islamisten oft prädestiniert, um im Sicherheitsbereich zu arbeiten. Das rächht sich nicht selten, wie man am Beispiel grünes Gewölbe in Dresden nun sieht. http://archive.is/wip/TzeEm Der Beitrag grünes Gewölbe: Flüchtlinge im Sicherheitsdienst erschien zuerst auf Politaufkleber.

Linksterror: Bei Grünen ist alles gar nicht schlimm Diese Ministerin ist eine üble Heuchlerin. Und die Medienmeldung ist ein schlechter Scherz. Die Dame hat das Lied mitgespielt – und nicht nur auf einer Bassgitarre begleitet. Pfui Teufel – und so etwas wird Justizsenatorin. Die gehört doch in die geschlossene Anstalt. Wehe, wenn ein AfD Abgeordneter jemals so etwas musikalisch begleitet hätte. Alle über […]

Lügenpresse – Linksextreme Analyse stellt fest: Na klar, war zu erwarten. Die Maulhuren der Lügenpresse haben eine linksextremistische Studie in Auftrag gegeben, in welcher linksextremistische “Experten” feststellten, dass die Aufregung um die Generalbeleidigung der älteren Generation als “Umweltsäue” natürlich von “rechts” gekommen sein müsse. Also macht die Lügenpresse auch 2020 genau dort weiter, wo sie 2019 nicht aufhörte. http://archive.is/riW5j Der Beitrag […]

Linksterror wurde von den Altparteien gezüchtet Die Linksterroristen der Staats-Antifa wurden bisher durch die korrupten Altparteien (CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP) regelmäßig als Wahlhelfer eingesetzt, indem man sie beauftragte, die politische Opposition der AfD oder Bürgerbewegungen mittels Überfällen, Brand- und Mordanschlägen einzuschüchtern. Jetzt verwundet zu tun, dass es bei Linksextremisten zu Gewalt käme, ist pure Heuchelei. http://archive.is/4Tho0 Der Beitrag Linksterror […]