Die Nagel und die Schlepperbande schicken sich wenigstens kopierte Briefe zu, bei Karamba war das Zwillenkommando der Staatsantifa. Bei dem Pfaffen reichte eine Behauptung von ihm, welche sich hier gut aufgedröselt in Luft aufgelöst hat. Allen “Morddrohungen” ist gemein, dass die Maulhuren der Lügenpresse sie genüsslich aufsaugen und in die Welt posaunen, so spinnern die Geschichte darum auch noch so ist. https://bit.ly/2txNVuV

Der Beitrag Die Sache mit den Fake-Morddrohungen gegen Linke erschien zuerst auf Politaufkleber.

source https://politaufkleber.de/die-sache-mit-den-fake-morddrohungen-gegen-linke/