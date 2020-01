Kanthölzer, Zaunlatten und Messer sind nur die Alternativwaffen, weil sie ihre Blasrohre und Speere auf ihrer “Flucht vor dem Krieg” in Afrika nicht mit nach Europa gebracht haben. “Gegen 8:30 Uhr waren am Sonntagmorgen An der Lache rund 20 Eritreer auf offener Straße aufeinander losgegangen. Offenbar hatte die Gruppe zuvor in einem angrenzenden Gebäude gefeiert.” […]