Bundeswehr taugt nichts mehr

Umweltschutz: Grüne wollen Klopapier verbieten In arabischen und afrikanischen Ländern sei man in diesem Thema schon viel weiter. Sie benutzten dort gar kein Klopapier und machen das einfach mit den Händen. Auch das ist die Islamisierung, welche in Deutschland scheinbar unaufhaltsam voran schreitet. Muslimische Menschen benutzen kein Toilettenpapier. Sie benutzen die Arabische Methode, um sich den Anus zu reinigen. Mit […]

Indymedia wurde doch gar nicht verboten Der VS feiert sich, weil sie die Subdomain “linksunten” von indymedia verboten hätten. Hey, das ist eine Subdomain, die wird einfach andersnamig wieder aufgemacht und dann geht das Katz- und Mausspiel von vorn los. Die Linksterroristen feiern sich über dieses Unverständnis ohne ende. Dann heisst linksunten eben antifa oder leftside oder was auch immer. Das […]

Zeit beweist: Corona ist ein PR-Coup der Impfindustrie Die Absatzzahlen der Printmedien brechen weg. Die GEZ für Print noch nicht umsetzbar, aber in Arbeit. Solange müssen sich die Maulhuren in Auftragsschreibe für die Industrie (hier Big Pharma) ein Zubrot “verdienen”… http://archive.is/wip/Me9H2 Der Beitrag Zeit beweist: Corona ist ein PR-Coup der Impfindustrie erschien zuerst auf Politaufkleber.

Das Bargeld soll vor der nächsten Krise sterben “Noch gehört das Bargeld zum Alltag. Aber wie lange noch? Die globalen Eliten arbeiten daran, ihre Kontrolle über das Geldsystem zu perfektionieren. Das Ziel: Kommt der nächsten großen Crash vor, sollen die Bürger dafür zahlen.” http://archive.is/wip/XteHv Der Beitrag Das Bargeld soll vor der nächsten Krise sterben erschien zuerst auf Politaufkleber.

Speckpflaster gegen Fleischeslust Fleischesser sind die nächsten, die auf dem Klimaaltar öffentlich verbrannt werden sollen. Wer Fleisch isst, schadet dem Klima. Ein Speckpflaster soll da jetzt Abhilfe bieten. “Die Funktionsweise erinnert an ein Nikotinpflaster: Das Fleisch-Pflaster wird an den Arm geklebt. Sobald der Träger Lust auf Fleisch verspürt, kann er kurz an dem Pflaster rubbeln – und schon […]

Soros-Zombies blockieren Hauptstaße in Halle Diese Typen mit dem Begriff “Klimaschützer” quasi zu adeln, ist schon Kollaboration mit dem Abschaum. Das sind gesteuerte Zombies, welche für die Umweltmafia die Staatskohle (Steuergeld) locker machen helfen sollen. Quasi das installierte Druckmittel in Form von Mietdemonstranten auf der Straße, welche korrupten Politmaden der Altparteien das Alibi geben sollen, hier die Steuern massiv zu […]

Einrichtung für Laien-Bude bereits 72.000 € Steuergeld Da sollte jeder Bürger, der hier am Existenzminimum rumkrepelt, einen maximalen Hass entwickeln dürfen. Hass auf diese schamlose Selbstbedienungsmentalität, welche die Politparasiten der Altparteien an den Tag legen. http://archive.is/H6AWo Der Beitrag Einrichtung für Laien-Bude bereits 72.000 € Steuergeld erschien zuerst auf Politaufkleber.

Wieder Gruppenvergewaltigung durch Araber-Gang Was hat der JVA-Azubi da für Kumpels? Weil sein Kumpel in der Nacht zu Sonntag nicht zu einer Verabredung in eine Diskothek in Bayreuth kam, rief Mohammed Ali K. (24) ihn auf dem Handy an – und hörte am anderen Ende der Leitung die Schmerzensschreie einer Frau! http://archive.is/wip/PBeK4 Der Beitrag Wieder Gruppenvergewaltigung durch Araber-Gang erschien […]

Feindliche Divisionen stehen vor Ungarn Noch hält die Front und das auch nur, weil die Ungarn die Waffen auch benutzen und nicht nur zur Zier rumtragen. Heute waren es nur Warnschüsse, welche nötig waren, die Angreifer auf die Grenze abzuwehren. Vielleicht müssen schon morgen schwerere Waffen ran. http://archive.is/S3IkB Der Beitrag Feindliche Divisionen stehen vor Ungarn erschien zuerst auf Politaufkleber.