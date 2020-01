Bald Vollbeschäftigung – Endsiegparolen aus dem Kanzleramt

Deutschland ist das einzige Land, in welches Millionen Arbeitslose einwandern und die Arbeitslosigkeit sinkt. Klar, H4er gelten nicht als arbeitslos, also tauchen in der Statistik nicht auf. Damit fallen auch alle Flüchtlinge raus, da diese nie als arbeitslos geführt werden. Denke, dass wir bei bereinigten Zahlen bei mindestens 10 Millionen Arbeitslosen sind. Die Zahl der Nettosteuerzahler nimmt ab. Die Autoindustrie baut Hunderttausend Stellen ab. Die Jobs in der Flüchtlingsindustrie nehmen zu, sind aber zu 100 % steuerfinanziert, müssen also von immer weniger Nettosteuerzahlern gestemmt werden. Dass das kippen wird, um das zu erkennen, muss man nicht Mathe studieren. Also muss ne neue Steuer her. Ach gibt´s schon? Nennt sich CO2-Steuer. http://archive.is/jXdPA

