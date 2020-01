Aufsichtsratposten sind das Dankeschön der Konzerne an Politiker

Freitags gegen Altersarmut in Halle Auch Halle hat sich am Deutschlandweiten Aktionstag “Fridays gegen Altersarmut” beteiligt. Dank an jeden, der dabei war. Der Beitrag Freitags gegen Altersarmut in Halle erschien zuerst auf Politaufkleber.

Massenschlachtung von Menschen in Baden-Würtemberg Update: der Killer sei wohl ein Sportschütze, also soll es gegen die Waffen der Sportschützen gehen. wir werden in den nächsten Tagen eine Hetze und einer Verschärfung gegen die Waffen der Sportschützen erleben, wie sie vorher noch nicht da gewesen ist. die Regierung will natürlich die Leute weitgehend entwaffnen und da braucht man regelrecht solche […]

Islamisten im Shithole Berlin verprügeln Polizisten .. und schleifen sie mit dem Auto hinter sich her. Weil sie es können. Weil ihnen in Berlin nichts passiert, wie meist auch im Rest der bunten Republik. Macht man halt in deren Herkunftsländern so, begründen Richter und Staatsanwälte die geringen Strafen gegen Islamisten. Hintergründig ist natürlich immer die Angst vor der Rache der Clans. […]

Mutti – Neuland – Merkel redet von Zukunft und Digitalisierung Merkel, die das Internet erst vor wenigen Jahren entdeckt und als “Neuland für uns alle” bezeichnet hat, schwafelt hier von Zukunft und Digitalisierung: ” „Die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns angewöhnt haben, werden wir in den nächsten 30 Jahren verlassen“, sagte Merkel mit Blick auf Klimaschutz und Digitalisierung. ” […]

Gefährlicher Getränke-Terror – Reichsbier für 18,88 Linksmaden lassen sich übel einfach triggern und dazu bringen, am Rad zu drehen. Fern vom echten und realexistierenden Terror in Deutschland begeben sie sich auf die Gesinnungskontrolle in die Getränkemärkte. Sogar der Staatsschutz (politische Polizei nach StaSi-Vorbild) hat sich eingeschalten. Irre alles hier in der brd, dem freiesten Staat, den es jemals auf deutschem Boden […]

Maut: Eine viertel Million für Gutachten verschleudert Minister, welche für solche Steuergeldverschwendung verantwortlich sind, sollten mit all ihrem (sowieso auch nur geraubten) Hab und Gut haftbar gemacht werden. Redet nicht von Steuerhinterziehung, wenn Ihr Steuerverschwendung in diesem Maße für legal haltet. Ihr Maden! http://archive.is/kGgY2 Der Beitrag Maut: Eine viertel Million für Gutachten verschleudert erschien zuerst auf Politaufkleber.

Aufsichtsratposten sind das Dankeschön der Konzerne an Politiker Sigmar Gabriel, der fast Sonderschüler wird ohne jegliche Qualifikation für diesen Posten Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank. Mit solchen Posten und den dazugehörigen Vergütungen sagen Konzerne regelmäßig Danke an Politmaden, welche während ihrer Politlaufbahn eben Gefälligkeiten für jene Konzerne durchgedrückt haben. Ist keine Korruption, weil es ein Anti-Korruptionsgesetz in Deutschland nicht gibt. http://archive.is/lKHsP Der Beitrag […]

Doch nicht nur Männer. Polizei erschießt Messerfrau Die Polizei war alarmiert worden, weil ein Mann von seiner Frau mit einem Messer bedroht worden sein soll. Die Frau soll bereits polizeibekannt und mit Drogendelikten aufgefallen sein. http://archive.is/3KuFM Der Beitrag Doch nicht nur Männer. Polizei erschießt Messerfrau erschien zuerst auf Politaufkleber.

DRK schickt auf unsere Kosten Jugendliche auf Fluchtparty “Eine Fluchtsimulation” solle in dem 24stündigen Rollenspiel nachgestellt werden, naja, eher light. Weil Waffen sind eben NICHT erlaubt dabei. Nur wissen wir ja, dass die echten “Flüchtlinge” ihr Lieblingsmesser immer am Mann tragen. Welche feindliche Armee marschiert auch unbewaffnet in ein feindliches Land ein? Das Krasse ist aber, dass WIR Steuerzahler diese Flucht-Parties auch noch […]