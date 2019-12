Vermisste “Kunststudentin” aus Leipzig nun in Halle gescucht

Männer schlagen Jugendlichen zusammen und pissen auf ihn Wenn ihr nach Schweden schaut, könnt ihr ein paar Jahre in die Zukunft von Deutschland schauen. Dort gerät die Zuwanderung völlig außer Kontrolle bzw ist bereits aus dem Ruder gelaufen. dort herrscht bereits Bürgerkrieg. https://summit.news/2019/12/17/sweden-migrant-gang-beat-urinate-on-teenager/ Der Beitrag Männer schlagen Jugendlichen zusammen und pissen auf ihn erschien zuerst auf Politaufkleber.

wir Steuerzahler zahlen übrigens Milliarden, damit genau das nicht passiert Wisst ihr noch, als Merkel KofferWeise Geld nach Ankara geschleppt hat, um genau diesen Zustrom zu verhindern angeblich? Oder hat sie mit unserem Geld dafür bezahlt, dass der Zustrom auch wirklich stattfindet? http://archive.is/FS1OC

Montagsdemo in Halle bis 2067 anmeldet Liest bitte die Anmeldung. Ich habe an alle Eventualitäten gedacht. das waren 38 Fax Seiten mit Terminen Hiermit melde ich folgende Termine für Demonstrationen unter freiem Himmel unter dem Namen/Motto: Montagsdemo in Halle – Für Frieden, ehrliche Medien, soziale Gerechtigkeit an. Die Versammlung beginnt jeweils 18 Uhr mit Treffpunkt Riebeckplatz und anschließender Demonstration über die […]

Nicki & Die Mafia der YT-Bettler Es sind Bilderbuch-Marketing-Karrieren, die in der “aufgewachten Szene” durch gewisse Youtube-Boomer hingelegt werden und sie sind knallhart auf das Geschäft abgestimmt und auf der Unzufriedenheit der Leute aufgebaut. Lest diese Geschichte, wie es z. B. Nicki gemacht hat. Auch wenn es einigen die Augen öffnet über die perfide und geplante Abzocke, es wird natürlich nichts […]

Man lockt wieder arabische und afrikanische “Fachkräfte” Es ist ein Unterschied, den die Politmaden erst noch kapieren müssen, ob man in Afrika und Arabien als “Fachkraft” gilt oder hier. Dort ist die Latte, um Fachkraft zu sein, nicht so hoch gelegt. Unser Fachkräftemangel wird angesichts der Zehntausenden Entlassungen in z. B. der Automobil- und Zulieferbranche margenalisiert. Fachkräftemangel herrscht ausschließlich in der Politik […]

Der Messer-Jihad an Ungläubigen läuft “Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler waren die beiden Männer in der Nacht auf Sonntag in einer Gaststätte im Stadtteil Ebingen aneinandergeraten. Nachdem sie die Gaststätte verlassen hatten, sollen sie weitergestritten haben. Draußen soll der Tatverdächtige italienischer Staatsangehörigkeit dem Opfer mindestens zwei Messerstiche versetzt haben. ” Italienische Staatsangehörigkeit, weil er dort zuerst anlandete, als er nach […]

mal ein Ausnahme Vergewaltiger sogar mit Haftbefehl Natürlich fällt es der Bevölkerung auf, wenn dieses gleiche Täter Klientel immer wieder laufen gelassen wird. darum muss in Einzelfällen auch mal einen Haftbefehl erlassen werden, um die Bevölkerung nicht zu sehr zu verunsichern. Aber keine Sorge, wenn die Schuldunfähigkeit zur Sprache kommt wird der Haftbefehl aufgehoben werden. http://archive.is/wip/SQeiz Der Beitrag mal ein Ausnahme Vergewaltiger […]

Der Youtuber Streik dient nur der Spendenakquise https://youtu.be/t9GXCmavYbE

Mittwoch, 18.12 16 dreißig Uhr bis 17 Uhr Flashmob gegen die Ökofaschisten https://youtu.be/qsr6MYPEkEY