Wenn das die Künast erfährt, dreht sie wieder am Rad. Wie kann die Polizei es wagen, einen ihrer Goldjungs zu erschießen. Auch wenn dieser mit einer Machete die Polizei zerhacken will. Man sollte es doch immer erst einmal durch Kommunikation versuchen. Nun wird wieder für ein paar Rentner in Deutschland die Rente nicht erarbeitet werden können. http://archive.is/PqqUi

Der Beitrag Polizei erschießt “einen Mann” bei Stuttgart erschien zuerst auf Politaufkleber.

source https://politaufkleber.de/polizei-erschiesst-einen-mann-bei-stuttgart/