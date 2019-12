Nicki & Die Mafia der YT-Bettler

Es sind Bilderbuch-Marketing-Karrieren, die in der “aufgewachten Szene” durch gewisse Youtube-Boomer hingelegt werden und sie sind knallhart auf das Geschäft abgestimmt und auf der Unzufriedenheit der Leute aufgebaut. Lest diese Geschichte, wie es z. B. Nicki gemacht hat. Auch wenn es einigen die Augen öffnet über die perfide und geplante Abzocke, es wird natürlich nichts ändern, weil immer mehr Hoffende in die Zahl der Aufwachenden dazustoßen und die werden von den “patriotischen” YT-Tageskommentatoren abgefangen und ausgenommen. Das Kartell der Abzocker wird aber für Sehende immer offensichtlicher. Eine Zuschrift:

” … eigentlich hab ich keine Zeit , aber wenn nicht JETZT , dann wirds sonst nichts , … also : Zum Jahresbeginn 2019 , … so Ende Jan. Mitte -End Februar ist dieser Pimmel Nikki aufgetaucht . Und zwar auf der Seite von Epoch Times . Hatte ich abonniert , jetzt nicht mehr !!! Dort hat Pimmelnik ausschließlich Kommentare abgelassen wie : ” Ich find die AfD toll , wir Patrioten müssen zusammenhalten ” Egal zu welchem Thema , immer das gleiche : ” Herr Gauland hat eine sehr gute Rede gehalten ” . Und dafür kriegte der für mich nicht nachzuvollziehen unglaublich viele Daumen rauf . Der hätte sagen können : ” Das Blau der AfD ist himmlisch ” . 500 Daumen rauf . ??? Dann fing er direkt damit an , … seine ” Kommentare ” so zu gestalten : ” Die AfD ist Unsere Rettung ! Ich habe ein neues Video dazu gemacht und freue mich wenn ihr mich abonniert ” ! Bei jedem seiner schusseligen Kommentare , nichts anderes als das nochmal vorgekaute , nachverdaute , ausgewürgte und nochmals aufgewärmte Gesülze wieder auf n Tisch und nochmal eiskalt SERVIERT und die Leute fingen an ihm aus der Hand zu fressen . Irgendwann merkt ich , dass dieser ParaXXX nicht nur bei ET dieses Spielchen trieb , sondern auf mehreren Kanälen zeitgleich mit der immer gleichen Masche : ” Ich habe herausgefunden das die AfD die Rettung ist und ein neues Video dazu gemacht ! ” Er hätte auch sagen können : ” die Erde ist eine Kugel und ich würd mich freuen wenn ihr Euch das anschaut “. Riesenbegeisterung . Und immer , … er hätte recherchiert , er hätte herausgefunden , … ihm ist aufgefallen , … er hätte schon immer vermutet , was sich jetzt bestätigt . —– Aber immer waren das Dinge , die JEDER vor einer Woche schon von irgendjemand anderem gehört oder gesehen hat . Er hats nur ABGEKUPFERT . Geklaut . Aber auch der Ärger ihm gegenüber wurde größer und einige fingen an ihn anzumachen ! Mit Recht , ich auch , denn seine PERMANENTE Aufdringlichkeit seine Videos doch anzusehen und ihn zu abonnieren und seine Unverschämtheit dieses auf vielen etablierten Kanälen zu tun , wurde schon lästig bis ätzend nervig . Bis sich dann Epoch Times einschaltete und behauptete , …. und jetzt hört zu : , …… Nikki sei ein Co Moderator ! Da fing dann an , dass sich ein Teil der Zuhörerschaft abwendete und der andere Teil zu NIKKI Jüngern wurde ! Epoch Times hatte einen ” ABLEGER ” eingerichtet !!! Inwiefern da andere interne Verhältnisse grundlegend sind , … kann ich nur vermuten , bin aber sicher . – Nikki wurde immer größer mit einzig und allein aufgewärmten Uraltinformationen und seinen ” neuesten ” Videos und schoss durch die Decke wie KEIN anderer JOURNALIST der seinen Beruf gelernt hat und gute Arbeit leistet. Ich kenne hier viele sehr gute Schreiber und Kanalbetreiber die wirklich klasse und wertvolle ARBEIT betreiben und die brauchen Jahre bis sie auf 10.000. 15.000 mit viel Glück und Zähigkeit auf 40.000 Abonnenten kommen . Nicht so NIKKI . Der , ….. in 11 Monaten mit BILLIGFUSEL auf nunmehr 100.000 oder keine Ahnung weil ich es nicht verfolge . Ich hatte ihn im April angeschrieben und gefragt , was er denn sonst noch so machen würde und er sagte mir brav , er sei Berufsschüler . Aha dachte ich mir , Berufsschüler , so so und fing an ihn so n bissl auszuhorchen , bis ich merkte , dass der NUR MÜLL erzählt . Ich hab ihn dann echt angemacht und gefragt , warum er denn HEUTE nicht in der Schule sei frühmorgens um halb 11 ? – damit war dann unsere kleine Freundschaft beendet , denn er hat nie wieder mit mir gesprochen . Richtig abstrus wurde es dann , als er in einem ” SEINER VIDEOS ” verkündete , … die Berufsschule hätte ihn seiner Nähe zur AfD wegen suspendiert ! Dann machte er als freier Journalist fröhlich weiter und wuchs und wuchs weil ihn alle so putzig und vor allem TAPFER hielten . DEUTSCHLANDS jüngster MERKELKRITIKER ! Dann fing Nikki an, zu heulen , …. jetzt hätte ihn auch noch SEIN Steuerberater sitzen lassen , weil ihm die Arbeit eines AfD – Mandanten zu waghalsig wäre . Wieder die berühmte Tränendrüse und die Nation beweinte ihn und abonnierte wie wild . Dann kam wie erwartet der erste Spendenaufruf . Klar , …. UNS NIKKI braucht nen neuen Steuerberater und der muss doch bezahlt werden , wie soll das denn der arme Junge schaffen wenn wir es nicht bezahlen ? Und wieder gings steil weiter bis zu seinem absolut durdachtem Höhepunkt ! Um in den Olymp aufzusteigen musste er in die Ahnengalerie der GESPERRTEN KANÄLE eingehen .Also , … um noch einen draufzulegen , inszenierte Er eine Kanalsperrung und machte auf allen Sendern auf diese unfassbare Ungerechtigkeit aufmerksam . Und die Leute waren empört und Deutschland im Ausnahmezustand . NIKKI Gelöscht , … nikki tot ! Oh nein !”

Zahlenquelle vom Screenshot: https://t.me/InSvensWelt/16663

Der Beitrag Nicki & Die Mafia der YT-Bettler erschien zuerst auf Politaufkleber.

source https://politaufkleber.de/nicki-die-mafia-der-yt-bettler/