Lügenpresse: Deutsche haben “keine Lust” mehr, zu Sparen

Das ist ein echter Schenkelklopfer, welchen sich die Maulhuren der NTV-Lügenpresse da ausgedacht haben oder die Schlagzeile kommt direkt aus dem Ministerium für Wahrheit. Also es ist nicht die allgemein größere Not der Leute, welche verhindert, zu sparen, sondern die mangelnde Lust. Also die Rentner sind zu faul, ihre steuerfreien Gewinne aus ihrem Hobby, in Mülleimern nach Pfandflaschen zu wühlen, auf das Sparkonto zu packen sondern verjucheln es sofort ohne einen Gedanken an Erbberechtigte und den Staat, der am Erbe gern mitverdient. http://archive.is/wip/fS8mo

