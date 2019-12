Wir Steuerzahler füttern die Pfaffen durch Von den Kirchensteuern kaufen die Kirchen Schlepperkähne, um mehr “Geflüchtete” aus Afrika nach Deutschland zu schleppen. Dafür reicht dann das Geld nicht mehr für die Gehälter ihrer Pfaffen. Die muss dann der normale auch nicht kirchlich gebundene Steuerzahler erschuften. http://archive.is/onSNj Der Beitrag Wir Steuerzahler füttern die Pfaffen durch erschien zuerst auf Politaufkleber.

Klimaschutz: Und jetzt sind die Fetten dran Schäuble predigt Entbehrungen für das Klima. Die Fetten bekommen jetzt ihr Fett ab. Den gelben Stern angeheftet. Als Klimasünder. Deren Völlerei ist Schuld am Klimawandel. Ohne die Fetten ginge es dem Planeten besser. Mangel und Hunger ist der neue erstrebenswerte Gott. https://halle-leaks.de/WcFT

Verlässt Merkel die politische Bühne oder das Land? Klar, sind die Fluchtkoffer seit Jahren gepackt. Die Millionen auf Offshore-Konten gebunkert. Die Hazienda in Paraquay bezugsfertig. Hier liegt es an den Sicherheitsbehörden in Deutschland, ihre Flucht zu verhindern und sie einer gerechten Gerichtsbarkeit und Strafe zuzuführen. Die MSM vermuten eine Krankheit. Möglicherweise ist das Adrenochrom auch nur alle. Also nicht wundern, wenn wieder ein […]

Das “Wunder von Halle” bekommt eine Ausstellung Sie tun so, als sei diese Tür das einzige Opfer des Anschlages von Halle. Dabei ist es kein Wunder, dass sie gehalten hat. Das Halten ist der glücklichen Unfähigkeit des Täters zu verdanken. Waffen, die zum Glück nicht richtig funktionierten. “Bomben”, welche nicht mehr als verpufften. Leider sind dem Anschlag trotzdem 2 Menschen zum Opfer […]

Links-Terroristen werden als "Aktivisten" verniedlicht Die Lügenpresse schreibt regelmäßig "Aktivisten", wenn es um Linksterroristen geht. Dabei sind die Linksterroristen nicht so weit von den Islamisten entfernt. Sie lieben beide totalitäre Systeme und sind bereit, Menschenleben für das Erringen dieser zu Opfern. Die Lügenpresse bereitet diesen Terroristen den Weg. http://archive.is/F1UlC

Interessantes Interview mit Adel Tawil Er weiss, dass es keine pauschale Ablehnung von Fremden ist, wenn AfD und “besorgte Bürger” ihre “Vorurteile” gegen diese sogenannten “Geflüchteten” äußern. Er weiss, dass es bei 800.000 Schweden (Altschweden) nicht so wäre. Er sorgt sich aber darum, dass diese begründete Ablehnung (wegen der importierten Messer und Gewalt) auf Leute wie ihn pauschalisiert wird. Vernünftiges […]

Den Kirchenaustritt gibt´s bereits für 30 € Nutzt ihn. Was wollt Ihr fette Pfaffen finanzieren, welche aktiv für den Untergang von Deutschland sorgen wollen. Welchen das finanzielle Wohl ihrerselbst und Merkels Mündel wichtiger ist, als Euer Seelenheil? Sie haben sich längst der Gegenseite angeschlossen. Also kein Grund weiter, sie durchzufüttern. http://archive.is/E13rA Der Beitrag Den Kirchenaustritt gibt´s bereits für 30 € erschien zuerst […]

Mohrenkopfverbot in Zürich Nein, nicht für die echten. Sondern nur für ein Cafe, welches sich "Mohrenkopf" nennt. Das wäre diskriminierend und man könnte beim Klang dieses Namens an die Köpfe von Afrikanern denken. Das wiederum wäre klarer Rassismus, also muss der Name weichen. https://halle-leaks.de/WcFW

Trump gefährdet laut Springer angeblich den Weltfrieden Wegen genau solcher Hetze durch die MSM sind wir 2014 auf die Straßen gegangen und tun das bis heute: “Für Frieden, ehrliche Medien, soziale Gerechtigkeit!”. Der sogenannte DeepState um die alten korrupten Strukturen setzt alles daran, die Welt in einen Dritten WK zu stürzen und der Wahl von Trump ist es zu verdanken, dass dieser […]