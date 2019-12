Kleine PN an den Kokser aus Malle

https://youtu.be/InOHoeL_eVU Bonzen Auftrieb am Breitscheidplatz heute. Die TĂ€ter zieht es zurĂŒck immer wieder zum Ort ihrer Schuld. . Der Beitrag Bonzen Auftrieb am Breitscheidplatz. erschien zuerst auf Politaufkleber.

Das PhĂ€nomen der Gruppen Vergewaltigung gibt es laut Bundeskriminalamt erst ab und seit dem Jahre 2015 so vermehrt in Deutschland. 2015 ist das Jahr der Grenzöffnung durch die irre Kanzlerin. http://archive.is/wip/JcDCR Der Beitrag versuchte Vergewaltigung durch drei MĂ€nner auf offener Straße erschien zuerst auf Politaufkleber.

Zugschubsen scheint so etwas wie NormalitĂ€t in Deutschland geworden sein. Haftstrafen dafĂŒr sind sehr selten. Das muss sogar Springer einrĂ€umen “MehrjĂ€hrige Haftstrafen”. 3 Jahre fĂŒr einen Doppelmord, den die Richter nicht erkennen wollen, sind lĂ€cherlich. Das ist der sogenannte IS-Bonus, welchen Islamisten in Deutschland durch Richter erhalten, die sich vor den islamistischen Clanrachen fĂŒrchten. http://archive.is/N7y9P […]