600 neue Jobs beim Verfassungsschutz wegen Wutbürgern gedankenverbrecher sind die neue Form des Rechtsextremismus. als gedankenverbrecher gilt jeder, der etwas gegen die desaströse und mörderische Politik von Merkel und den korrupten Altparteien äußert. http://archive.is/dIUbv Der Beitrag 600 neue Jobs beim Verfassungsschutz wegen Wutbürgern erschien zuerst auf Politaufkleber.

Islam ist aus Afrika wollte Christen in Kirche verbrennen allahu akbar und ich verbrenne euch alle, so stürmte der Somalia in die Kirche mit hunderten versammelten Christen. und das nicht in einem Dritte Welt Land sondern in Deutschland. aber zum Glück wissen wir durch unsere Qualitätspresse, dass Islam Frieden ist. http://archive.is/wip/WLtmr Der Beitrag Islam ist aus Afrika wollte Christen in Kirche verbrennen erschien zuerst […]

Bauernprotest-die Treckerfahrer aus Sachsen-Anhalt machen natürlich auch mit https://youtu.be/2IcWsUg0vWg Der Beitrag Bauernprotest-die Treckerfahrer aus Sachsen-Anhalt machen natürlich auch mit erschien zuerst auf Politaufkleber.

Haken Prell schreit “Haltet den Dieb” Mit seiner Anbiederung an den “Youtube-Streik” offenbart Haken Prell nicht nur, dass er zum Kartell gehört, sondern mehr. Er versucht hier in Strohmann-Argumentation “Haltet den Dieb”, sein nicht nur angekratztes Image wieder aufzupolieren. Schon in den ersten 30 Sekunden kommt das Ding mit “dem Verfassunggsschutz”. Eine Behauptung, mit der schon Zecken mich beschädigen wollten. Ich […]

Vermisste “Kunststudentin” aus Leipzig nun in Halle gescucht Das äußere Erscheinungsbild kann täuschen, lässt aber trotzdem erstmal auf eine Willkommensklatscherin schließen, zumal die Burg Halle auch sehr für “Willkommen”. Kann sprachlich natürlich für einen neuen Deutschsprechler auch mißverstanden werden, der eben auch mal kommen wollte. Die ebenfalls Willkommensklatscherinnen Maria aus Freiburg und Sophia aus Leipzig können davon leider kein Lied mehr singen. https://halle-leaks.de/WcpB […]

Hat Irma S. was gegen Anne Frank? Die linksextremistische Aufkleber-Oma und gleichzeitig mutmaßlich faulste Oma von ganz Deutschland knaupelt gerne sogenannte “Nazi-Aufkleber” ab, zumindest das, was sie jeweils dafür hält. Seit 30 Jahren. Über eine andere Beschäftigung ist nichts bekannt. Ganze 8 Stück am Tag schafft sie. Also je Stunde einen, wenn man von einem 8h-Tag ausgeht. Das ist nicht gerade produktiv. […]

“Jungen” böllern Mädchen und peitschen Vater aus Es müssen nicht immer “Männer” sein, wenn oftmals islamistische Täter verniedlicht werden. Manchmal sind es getreu dem DJV-Kodex, die Herkünfte zu verschweigen, auch nur “Jungen”. In arabischen Ländern gilt es als spezielle Erniedrigung, jemanden mit einem Gürtel auszupeitschen. Diesen bekam der Vater des Mädchens, der seine Tochter beschützen wollte, zu spüren. http://archive.is/iEZjk Der Beitrag “Jungen” […]

Video: Gibt Liebich auf? Keine weiteren neuen Demoanmeldungen Steht die Montagsdemo in Halle vor dem aus? Macht Liebich weiter? In diesem Video erklärt er, warum er keine Neuanmeldungen für die Montagsdemos in Halle mehr plant. Der Beitrag Video: Gibt Liebich auf? Keine weiteren neuen Demoanmeldungen erschien zuerst auf Politaufkleber.

