Scholz von der Arbeiterverräterpartei SPD will den Einzelhändlern Milliardenkosten aufdrücken, weil angeblich Millionen hinterzogen würden. Vielleicht sollte er mal Steuerverschwendung unter Strafe stellen und zwar in mindestens der Höhe wie die -hinterziehung. Weil uns Steuerzahlern ist es egal, ob ein Euro hinterzogen oder verschwendet wird. Wir müssen ihn aufwenden. Davon weiss aber ein Politparasit nichts. […]

10 Millionen Hunde verdrücken die Chinesen pro Jahr. Dafür weniger Schweine oder andere Tiere. Im Grunde spielt es ja keine Rolle, wer im Kochtopf landet oder? Mir tut es auch immer leid, wenn ich an Schweinetransportern vorbeifahre. Wäre es so anders, wenn Hunde darin wären? Auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, den meinen zu […]

Klar, sind die Fluchtkoffer seit Jahren gepackt. Die Millionen auf Offshore-Konten gebunkert. Die Hazienda in Paraquay bezugsfertig. Hier liegt es an den Sicherheitsbehörden in Deutschland, ihre Flucht zu verhindern und sie einer gerechten Gerichtsbarkeit und Strafe zuzuführen. Die MSM vermuten eine Krankheit. Möglicherweise ist das Adrenochrom auch nur alle. Also nicht wundern, wenn wieder ein […]