Haken Prell schreit “Haltet den Dieb”

Mit seiner Anbiederung an den “Youtube-Streik” offenbart Haken Prell nicht nur, dass er zum Kartell gehört, sondern mehr. Er versucht hier in Strohmann-Argumentation “Haltet den Dieb”, sein nicht nur angekratztes Image wieder aufzupolieren. Schon in den ersten 30 Sekunden kommt das Ding mit “dem Verfassunggsschutz”. Eine Behauptung, mit der schon Zecken mich beschädigen wollten. Ich kenne wen vom VS, der ist tot, war NSU-Zeuge. Thomas “Corelli” Richter. Der hat auch immer erzählt, der und der wäre bestimmt beim VS. Bis rauskam, dass er 17 Jahre für den Dienst “gearbeitet” hat. Dann entblödet sich Haken nicht, seine Aluhut aufzusetzen und Verschwörungen in einer Produktpalette der Firma zu finden, bei der ich angestellt bin 😀

Hier, bepisst Euch nicht über Haken Prells Naivität: https://www.bitchute.com/video/QS82sfaakMJq/

Ach ja, Haken, ich verschenke wirklich Aufkleber. Diese hier. 100 Stück ein Cent. Und Haken, ich habe nie eine GmbH gegründet. Ich bin KEIN Gesellschafter. Du weisst das auch. Ich muss Dein Video wirklich auseinandernehmen, wollte nie ein Zerstörungsvideo machen, aber ich werde Satz für Satz zerlegen.

