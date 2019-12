Es sind ja nicht alle so und unsere Angst ist nur gefühlt. Es scheint nur so, dass es überall in allen größeren Städten und dort an den zentralen Punkten passiert. Wer zu Hause bleibt, dem passiert auch nichts. Also ist eigentlich selber schuld, wer noch raus geht. http://archive.is/gQpmt

